В Краснодарском крае арестовали инспектора ДПС. Он сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП

По версии следствия, утром 17 декабря 2023 года на 76 километре участка дороги «Тимашевск-Приморско-Ахтарск» автомобиль «Фольксваген пассат» врезался в едущий впереди ВАЗ-2107. Водитель иномарки был пьян. В результате 21-летний водитель «семерки» погиб на месте.

Инспектора ДПС обвиняют в совершении преступления, предусматриваемого ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Считается, что он был «не при исполнении». Его взяли под стражу на два месяца до 17 февраля 2024 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, краснодарского экс-судью Захарчевского допросили по делу о смертельном ДТП. Его обвиняют в гибели велосипедиста.