Генпрокуратура и Роскомнадзор заблокировали около 70 тыс. интернет-ресурсов в 2023 году

Генпрокуратура РФ рассказала ТАСС, что в 2023 году ведомство направило в Роскомнадзор 555 требований о блокировке

В ответе на запрос информагентства Генпрокуратура сообщила, что «прокуроры пресекают распространение противозаконной информации в условиях беспрецедентной антироссийской информационной кампании, в которой задействованы крупные иностранные интернет-площадки, информационные агентства и другие СМИ».

В числе тем, которые освещали «заведомо ложные публикации» на заблокированных ресурсах, названы дискредитация действий ВС РФ в ходе СВО, экономическая ситуация в стране, решения органов государственной власти, угроза применения ядерного оружия, нарушения на выборах.

В 2022 году прокуроры направили в Роскомнадзор 853 требования о блокировке, в итоге было заблокировано или удалено 128 тыс. интернет-ресурсов.

В декабре 2023 года Юга.ру писали, что по данным аналитиков Краснодар занял второе место в России по количеству пользователей VPN. За год использовать эту возможность стало на 37 % больше людей, чем в 2022 году. Ранее редакция спрашивала эксперта, могут ли быть реализованы планы властей по полной блокировке VPN.