В Сочи прогнозируют подъемы уровня воды в реках

По данным ведомства, в горах Сочи возможен сход селевого потока. О том, как вести себя во время паводка, при угрозе подтопления и в случае выхода смерча на сушу, читайте здесь. В случае ЧС можно набрать: 112, 01, 101.



Как передает ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», также 5 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег.



Напомним, что 4 января на трассе под Геленджиком в районе села Михайловский перевал оползень разрушил дорогу.