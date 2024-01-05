В Сочи прогнозируют подъемы уровня воды в реках
5 января в Сочи ожидаются сильные осадки. В связи с этим на курорте объявили экстренное предупреждение
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что 5 января в Сочи прогнозируют сильные осадки. Из-за непогоды на курорте ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В городе действует экстренное предупреждение.
По данным ведомства, в горах Сочи возможен сход селевого потока. О том, как вести себя во время паводка, при угрозе подтопления и в случае выхода смерча на сушу, читайте здесь. В случае ЧС можно набрать: 112, 01, 101.
Как передает ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», также 5 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег.
Напомним, что 4 января на трассе под Геленджиком в районе села Михайловский перевал оползень разрушил дорогу.