В Сочи прогнозируют подъемы уровня воды в реках

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

5 января в Сочи ожидаются сильные осадки. В связи с этим на курорте объявили экстренное предупреждение

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что 5 января в Сочи прогнозируют сильные осадки. Из-за непогоды на курорте ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В городе действует экстренное предупреждение.

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По данным ведомства, в горах Сочи возможен сход селевого потока. О том, как вести себя во время паводка, при угрозе подтопления и в случае выхода смерча на сушу, читайте здесь. В случае ЧС можно набрать: 112, 01, 101.

Как передает ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», также 5 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег. 

Напомним, что 4 января на трассе под Геленджиком в районе села Михайловский перевал оползень разрушил дорогу.

МЧС Погода Сочи

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