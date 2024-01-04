На трассе под Геленджиком оползень разрушил дорогу
В районе села Михайловский перевал в Геленджике часть дороги обвалилась в результате оползня
В официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Краснодарского края 4 января сообщили об оползне на трассе под Геленджиком. Речь идет об участке М-4 «Дон» км 1492 в районе села Михайловский перевал.
Как рассказали в ГИБДД, дорога разрушилась из-за переувлажнения почвы. Дорожники ограждают участок и размещают соответствующие знаки.
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