На трассе под Геленджиком оползень разрушил дорогу

Краснодарский край

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  • © скриншот публикации телеграм-канала Госавтоинспекции Кубани
    © скриншот публикации телеграм-канала Госавтоинспекции Кубани

В районе села Михайловский перевал в Геленджике часть дороги обвалилась в результате оползня

В официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Краснодарского края 4 января сообщили об оползне на трассе под Геленджиком. Речь идет об участке М-4 «Дон» км 1492 в районе села Михайловский перевал.

Как рассказали в ГИБДД, дорога разрушилась из-за переувлажнения почвы. Дорожники ограждают участок и размещают соответствующие знаки.

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Геленджик дорога на курорт Дороги Ремонт дорог

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