Красная Поляна ожидает 200 тыс. однодневных туристов за новогодние праздники
Мэр Сочи заявил, что за 10 дней новогодних выходных Красную Поляну посетят не менее 200 тыс. однодневных туристов
Об этом Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграм-канале 30 декабря, после заседания краевого оперштаба с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Прошуниным в поселке Эсто-Садок.
«Зимой гостей принимают более 600 организованных средств размещения, из них 168 в горном кластере. На первую декаду года здесь уже забронировано 80% номеров, сейчас идёт основной заезд. Также ожидаем большое количество однодневных экскурсантов в Красную Поляну — не менее 200 тысяч за десять дней», — заявил Копайгородский.
Читайте также:
Также он рассказал об «удобной транспортной логистике» — дополнительных рейсах общественного транспорта и увеличении числа автобусов из Сочи в Красную Поляну. Еще мэр Сочи говорил об умножении патрулей и переводе экстренных, аварийных и спасательных служб в оперативную готовность.
«Переходим на круглосуточную работу и ежедневный режим заседаний», — подытожил чиновник.
Как сообщали Юга.ру, авиарейс «Москва — Сочи» стал самым популярным маршрутом в 2023 году.