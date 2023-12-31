Красная Поляна ожидает 200 тыс. однодневных туристов за новогодние праздники

Краснодарский край

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  • «Красная Поляна» © Фото quatroxproduction, freepik.com
    «Красная Поляна» © Фото quatroxproduction, freepik.com

Мэр Сочи заявил, что за 10 дней новогодних выходных Красную Поляну посетят не менее 200 тыс. однодневных туристов

Об этом Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграм-канале 30 декабря, после заседания краевого оперштаба с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Прошуниным в поселке Эсто-Садок.

«Зимой гостей принимают более 600 организованных средств размещения, из них 168 в горном кластере. На первую декаду года здесь уже забронировано 80% номеров, сейчас идёт основной заезд. Также ожидаем большое количество однодневных экскурсантов в Красную Поляну — не менее 200 тысяч за десять дней», — заявил Копайгородский.

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Также он рассказал об «удобной транспортной логистике» — дополнительных рейсах общественного транспорта и увеличении числа автобусов из Сочи в Красную Поляну. Еще мэр Сочи говорил об умножении патрулей и переводе экстренных, аварийных и спасательных служб в оперативную готовность.

«Переходим на круглосуточную работу и ежедневный режим заседаний», — подытожил чиновник.

Как сообщали Юга.ру, авиарейс «Москва — Сочи» стал самым популярным маршрутом в 2023 году.

Алексей Копайгородский Красная Поляна Курорты и туризм Сочи

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