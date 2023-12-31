Красная Поляна ожидает 200 тыс. однодневных туристов за новогодние праздники

Мэр Сочи заявил, что за 10 дней новогодних выходных Красную Поляну посетят не менее 200 тыс. однодневных туристов

Об этом Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграм-канале 30 декабря, после заседания краевого оперштаба с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Прошуниным в поселке Эсто-Садок.

«Зимой гостей принимают более 600 организованных средств размещения, из них 168 в горном кластере. На первую декаду года здесь уже забронировано 80% номеров, сейчас идёт основной заезд. Также ожидаем большое количество однодневных экскурсантов в Красную Поляну — не менее 200 тысяч за десять дней», — заявил Копайгородский.