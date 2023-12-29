Новогодние праздники у моря: куда сходить на курортах Краснодарского края

Курортные города и поселки Кубани рассказали, какие развлечения ждут жителей и гостей в новогодние праздники

В Анапе для жителей и гостей курорта в новогодние праздники подготовили премьеру спектакля-шоу для всей семьи. Как сообщает минтуризма края, новогоднее шоу «Летучий корабль для Деда Мороза» — это «путешествие по сказочной русской деревне, захватывающий сюжет, атмосфера новогодних чудес». Спектакль расскажет о традициях празднования Нового года от лица Петра I. Для детей проведут игры возле елки, подарят участникам сладкие подарки. Спектакль пройдет в Центре культуры «Родина» 27, 28, 29 декабря и 4 января. Полную афишу мероприятий в Анапе (до 14 января) можно посмотреть здесь.

В Геленджике новогодние мероприятия проводят с 22 декабря. В поселке Архипо-Осиповка организовали викторины, мастер-классы и игровые программы. В Кабардинке открылась выставка «Волшебный новый год». В курортном поселке проходят новогодние концерты, игровые программы и кукольный спектакль «Зимняя сказка» (в виртуальном концертном зале). В домах культуры села Дивноморского анонсировали спектакль «Новогодние приключения», игровую программу «Нескучный новый год», представление «В снежном царстве, морозном государстве». В Доме-музее В.Г. Короленко проведут литературную гостиную о рождественских традициях в Российской империи.

Как сообщает министерство туризма, Абрау-Дюрсо с 30 декабря по 8 января превратится в сказочную страну. На территории курорта будет работать резиденция Деда Мороза. В поселке можно будет отправиться на конную прогулку, покататься на водном трамвайчике и ретроавтобусе. Еще в Абрау-Дюрсо откроют новогодний фудкорт и праздничную ярмарку. В любой день гости курорта смогут попасть на экскурсию по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» и «Галерее света Абрау». Для детей подготовили праздничные кулинарные мастер-классы.

В Сочи мэрия представила афишу новогодних развлечений на период с 4 по 8 января. В программе концерты, спектакли, стенд-ап, дискотека и многое другое. Подробнее можно прочитать здесь. 29 декабря на улице Навагинской открылась выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства. На площади у Южного мола заработала резиденция Деда Мороза.