Из аэропорта Сочи запустили прямые рейсы в Дубай

Пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщила , что 28 декабря стартовали прямые рейсы из аэропорта Сочи в Дубай. Пассажиры будут отправляться в ОАЭ на лайнере SuperJet 100.

Рейс из Сочи будет выполняться по субботам в 02:30. Обратно из Дубая борт вылетит в тот же день в 08:10. Однако в расписании появились дополнительные рейсы на 9 января.



Ранее Юга.ру писали, что в январе 2024 года прямые рейсы запустят между Минеральными Водами и Минском.

Как сообщали Юга.ру, по данным СМИ, 22 декабря Минобороны приняло решение не открывать аэропорт в Краснодаре.