Из аэропорта Сочи запустили прямые рейсы в Дубай
Авиакомпания Red Wings запустила еженедельные прямые рейсы по маршруту Сочи — Дубай
Пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщила, что 28 декабря стартовали прямые рейсы из аэропорта Сочи в Дубай. Пассажиры будут отправляться в ОАЭ на лайнере SuperJet 100.
Рейс из Сочи будет выполняться по субботам в 02:30. Обратно из Дубая борт вылетит в тот же день в 08:10. Однако в расписании появились дополнительные рейсы на 9 января.
Ранее Юга.ру писали, что в январе 2024 года прямые рейсы запустят между Минеральными Водами и Минском.
Как сообщали Юга.ру, по данным СМИ, 22 декабря Минобороны приняло решение не открывать аэропорт в Краснодаре.
Напомним, что сейчас на юге России работают только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах. С начала СВО не функционируют аэровокзалы в Краснодаре (Пашковский), Ростове (Платов), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.