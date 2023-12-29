Из аэропорта Сочи запустили прямые рейсы в Дубай

Краснодарский край, В мире

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Red Wings запустила еженедельные прямые рейсы по маршруту Сочи — Дубай

Пресс-служба авиакомпании Red Wings сообщила, что 28 декабря стартовали прямые рейсы из аэропорта Сочи в Дубай. Пассажиры будут отправляться в ОАЭ на лайнере SuperJet 100. 

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Рейс из Сочи будет выполняться по субботам в 02:30. Обратно из Дубая борт вылетит в тот же день в 08:10. Однако в расписании появились дополнительные рейсы на 9 января.

Ранее Юга.ру писали, что в январе 2024 года прямые рейсы запустят между Минеральными Водами и Минском.

Как сообщали Юга.ру, по данным СМИ, 22 декабря Минобороны приняло решение не открывать аэропорт в Краснодаре.

Напомним, что сейчас на юге России работают только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах. С начала СВО не функционируют аэровокзалы в Краснодаре (Пашковский), Ростове (Платов), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

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