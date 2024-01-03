Астрахань и Сочи свяжет прямое авиасообщение

Полеты будут выполнять два раза в неделю — по пятницам и вторникам. Отправление из Сочи назначено на 01:45. Прибывать в Астрахань авиалайнер будет в 04:50 по местному времени. Продолжительность рейса составит около двух часов.

Как писали Юга.ру, авиакомпания Red Wings запустила еженедельные прямые рейсы по маршруту Сочи — Дубай. Пассажиры будут отправляться в ОАЭ на лайнере SuperJet 100.

Напомним, что сейчас на юге России работают только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах. 22 декабря Минобороны приняло решение не открывать аэропорт в Краснодаре.