Астрахань и Сочи свяжет прямое авиасообщение

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Прямые авиарейсы по маршруту Астрахань–Сочи запустят с 12 января

Полеты будут выполнять два раза в неделю — по пятницам и вторникам. Отправление из Сочи назначено на 01:45. Прибывать в Астрахань авиалайнер будет в 04:50 по местному времени. Продолжительность рейса составит около двух часов.

Как писали Юга.ру, авиакомпания Red Wings запустила еженедельные прямые рейсы по маршруту Сочи — Дубай. Пассажиры будут отправляться в ОАЭ на лайнере SuperJet 100. 

Напомним, что сейчас на юге России работают только два аэропорта — в Сочи и в Минеральных Водах. 22 декабря Минобороны приняло решение не открывать аэропорт в Краснодаре.

Аэропорты Сочи

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