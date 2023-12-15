Рейс «Москва — Сочи» в 2023 году стал самым популярным маршрутом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

Эксперты назвали самые популярные у туристов авиамаршруты по России

Сервис путешествий tutu совместно с АО «ТКП» проанализировали путешествия россиян. Эксперты отметили рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний.

Самым востребованным маршрутом стал перелет между Москвой и Сочи, его выбрали почти 6% пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург летали 5% туристов, в Калининград — 3%, в Минводы и Екатеринбург — чуть больше 2%. Быстро растет спрос на посещение Грозного, Калининграда, Челябинска и Новосибирска.

Всего у концу 2023 года по России и за рубеж перевезут около 103 млн пассажиров. Это примерно на 10% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщали Юга.ру, 12 аэропортов России приостановили работу 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации в Украине. На юге остались работать только два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.

14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность открытия краснодарского аэропорта на прямой линии.

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