Рейс «Москва — Сочи» в 2023 году стал самым популярным маршрутом

Сервис путешествий tutu совместно с АО «ТКП» проанализировали путешествия россиян. Эксперты отметили рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний.

Самым востребованным маршрутом стал перелет между Москвой и Сочи, его выбрали почти 6% пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург летали 5% туристов, в Калининград — 3%, в Минводы и Екатеринбург — чуть больше 2%. Быстро растет спрос на посещение Грозного, Калининграда, Челябинска и Новосибирска.

Всего у концу 2023 года по России и за рубеж перевезут около 103 млн пассажиров. Это примерно на 10% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщали Юга.ру, 12 аэропортов России приостановили работу 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации в Украине. На юге остались работать только два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.

14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность открытия краснодарского аэропорта на прямой линии.