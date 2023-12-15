Рейс «Москва — Сочи» в 2023 году стал самым популярным маршрутом
Эксперты назвали самые популярные у туристов авиамаршруты по России
Сервис путешествий tutu совместно с АО «ТКП» проанализировали путешествия россиян. Эксперты отметили рост спроса на ряде популярных направлений и расширение маршрутных сетей у авиакомпаний.
Самым востребованным маршрутом стал перелет между Москвой и Сочи, его выбрали почти 6% пользователей. Из столицы в Санкт-Петербург летали 5% туристов, в Калининград — 3%, в Минводы и Екатеринбург — чуть больше 2%. Быстро растет спрос на посещение Грозного, Калининграда, Челябинска и Новосибирска.
Всего у концу 2023 года по России и за рубеж перевезут около 103 млн пассажиров. Это примерно на 10% больше прошлогоднего показателя.
Как сообщали Юга.ру, 12 аэропортов России приостановили работу 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации в Украине. На юге остались работать только два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.
14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность открытия краснодарского аэропорта на прямой линии.