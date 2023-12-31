Власти РФ распланировали развитие агломерации Краснодара до 2030 года

Краснодарский край

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  • Праздничная инсталляция перед зданием Администрации Краснодарского края © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Праздничная инсталляция перед зданием Администрации Краснодарского края © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ приняла долгосрочный план социально-экономического развития для Краснодарской агломерации

Об подписании документа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 декабря.

«Краснодарская агломерация одна из крупнейших в России. В нее входят Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Долгосрочный план социально-экономического развития Краснодарской агломерации рассчитан до 2030 года. Он включает девять инфраструктурных проектов почти на 127 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь не менее 171 млрд рублей инвестиций», — рассказал глава Кубани.

Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:

План развития включает создание мультимодального транспортного хаба аэропорта Краснодара и развитие внутригородских железнодорожных перевозок.

Также планируется строить дороги:

  • скоростную автомобильную дорогу в восточной части Краснодара длиной 40 км,
  • подъезд к поселку Афипский в Северском районе,
  • Южный подъезд к краевой столице от автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

И реконструировать участки федеральной автотрассы А-136 и Западного подъезда к Краснодару.

Краснодарская агломерация — межрегиональная. Она состоит из четырех муниципальных образований Краснодарского края и трех — Республики Адыгея. Проблемы межрегиональной координации очевидна вокруг мостов, связывающих берега Кубани в Краснодаре.

Почитать об этом подробнее и убедиться по фотографиям можно в репортажах о новом Яблоновском мосте и о Тургеневском, который второй год планируют закрыть на ремонт.

Вениамин Кондратьев Инвестиции Краснодарская агломерация Общественный транспорт Правительство Строительство

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