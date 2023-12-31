Власти РФ распланировали развитие агломерации Краснодара до 2030 года
Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ приняла долгосрочный план социально-экономического развития для Краснодарской агломерации
Об подписании документа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 декабря.
«Краснодарская агломерация одна из крупнейших в России. В нее входят Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Долгосрочный план социально-экономического развития Краснодарской агломерации рассчитан до 2030 года. Он включает девять инфраструктурных проектов почти на 127 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь не менее 171 млрд рублей инвестиций», — рассказал глава Кубани.
Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:
План развития включает создание мультимодального транспортного хаба аэропорта Краснодара и развитие внутригородских железнодорожных перевозок.
Также планируется строить дороги:
- скоростную автомобильную дорогу в восточной части Краснодара длиной 40 км,
- подъезд к поселку Афипский в Северском районе,
- Южный подъезд к краевой столице от автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
И реконструировать участки федеральной автотрассы А-136 и Западного подъезда к Краснодару.
Краснодарская агломерация — межрегиональная. Она состоит из четырех муниципальных образований Краснодарского края и трех — Республики Адыгея. Проблемы межрегиональной координации очевидна вокруг мостов, связывающих берега Кубани в Краснодаре.
Почитать об этом подробнее и убедиться по фотографиям можно в репортажах о новом Яблоновском мосте и о Тургеневском, который второй год планируют закрыть на ремонт.