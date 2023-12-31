Власти РФ распланировали развитие агломерации Краснодара до 2030 года

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ приняла долгосрочный план социально-экономического развития для Краснодарской агломерации

Об подписании документа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 декабря. «Краснодарская агломерация одна из крупнейших в России. В нее входят Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Долгосрочный план социально-экономического развития Краснодарской агломерации рассчитан до 2030 года. Он включает девять инфраструктурных проектов почти на 127 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь не менее 171 млрд рублей инвестиций», — рассказал глава Кубани.

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План развития включает создание мультимодального транспортного хаба аэропорта Краснодара и развитие внутригородских железнодорожных перевозок. Также планируется строить дороги: скоростную автомобильную дорогу в восточной части Краснодара длиной 40 км,

подъезд к поселку Афипский в Северском районе,

Южный подъезд к краевой столице от автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский. И реконструировать участки федеральной автотрассы А-136 и Западного подъезда к Краснодару.