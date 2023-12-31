Половина краснодарцев планируют подводить личные итоги года

Аналитики выяснили, как жители Краснодара будут осмыслять уходящий 2023 год

Сервис по поиску работы SuperJob опросил экономически активное население Краснодара и выяснил, что 52% горожан накануне 2024 года намерены анализировать уходящий год. При этом каждый третий не планирует сохранять свои выводы и подведет итоги года мысленно или устно (например, праздничным тостом). 17% хотят оставить свои наблюдения в личных заметках.

Животные и букет из колбасы:

Один из сотни поделится итогами года в соцсетях. 2% хотят создать искусство по мотивам своего 2023-го — написать стихотворение, картину или сонату.

Оценивая уходящий год, горожане фиксируются на достатке, здоровье и карьере.

«Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше», — заключили аналитики.