Половина краснодарцев планируют подводить личные итоги года

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Аналитики выяснили, как жители Краснодара будут осмыслять уходящий 2023 год

Сервис по поиску работы SuperJob опросил экономически активное население Краснодара и выяснил, что 52% горожан накануне 2024 года намерены анализировать уходящий год.

При этом каждый третий не планирует сохранять свои выводы и подведет итоги года мысленно или устно (например, праздничным тостом). 17% хотят оставить свои наблюдения в личных заметках.

Животные и букет из колбасы:

Один из сотни поделится итогами года в соцсетях. 2% хотят создать искусство по мотивам своего 2023-го — написать стихотворение, картину или сонату.

Оценивая уходящий год, горожане фиксируются на достатке, здоровье и карьере.

«Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше», — заключили аналитики.

Как сообщали Юга.ру, 23% краснодарцев подрабатывают, чтобы хорошо отметить Новый год. Почти половина опрошенных боятся падения доходов в начале 2024 года.

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