23% краснодарцев подрабатывают, чтобы хорошо отметить Новый год — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Почти половина опрошенных боятся падения доходов в начале 2024 года

Основной мотивацией стало желание компенсировать высокие расходы на январских праздниках. 42% жителей кубанской столицы, занятых на подработках, планируют получить дополнительный доход от 20 до 40 тыс. рублей. 27% опрошенных рассчитывают на сумму до 20 тыс. рублей, а 18% — от 40 до 60 тыс. рублей.

36% респондентов берут дополнительную нагрузку на текущем месте. Каждый четвертый (25%) берет работу по совместительству, не требующую квалификации (курьер, грузчик, водитель такси). Большинство (44%) отметили, что выходят на заработки чаще всего в вечернее время или в выходные дни. На январских праздниках 43% краснодарцев выбирают подработки в дневное время.

Как показало исследование аналитического центра «Консоль.Про», 42% опрошенных признались, что боятся падения доходов в начале 2024 года.

Опрос проводился в декабре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1223 россиян из городов России с населением свыше 1 млн человек.

Как писали Юга.ру, аналитики подсчитали, какие вакансии были самыми распространенными на Кубани в течение 2023 года.

Деньги Краснодар Новый год Праздники Трудоустройство

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