Животные, ковер, букет из колбасы. Россияне рассказали, как отметят Новый год и какие выбрали подарки

Представители онлайн-платформы Tiburon Research узнали , как россияне планируют отмечать Новый год. Респондентов спросили, как они готовятся к застолью и какие подарки выбрали близким. Опрос провели 12 декабря среди 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

По данным аналитиков, большая чать россиян (73%) планируют отмечать Новый год дома, около трети из них собираются пойти к своим близким. Только 7% гостей не будут помогать хозяевам с организацией праздника. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других будут гулять на улице и по городским площадям. Жители городов-миллионников планируют отметить Новый год в различных заведениях (11%).

76% опрошенных предпочитают составлять новогоднее меню и списки продуктов заранее. Мужчины чаще женщин отмечали, что начинают думать о продуктах в последний момент. Заблаговременная подготовка наиболее характерна для людей в возрасте от 45 до 60 лет. Москвичи чаще жителей других городов отвечали, что не планируют новогоднее застолье.

На покупку продуктов 34% россиян планируют потратить от 5 до 10 тыс. рублей, а 28% — от 10 до 20 тыс. рублей. Как показало исследование, мужчины чаще женщин не выходят за рамки намеченного бюджета (28% против 54%). Также 66% респондентов предпочитают покупать все продукты разом, а после докупают что-то по необходимости.

К самым популярным продуктам у россиян относятся фрукты и ягоды (88%), мясные и колбасные изделия (87%), овощи (81%) и алкогольные напитки (78%). Молодежь от 18 до 24 лет, а также москвичи, реже планируют покупать алкоголь в сравнении в с людьми старше 35 лет.