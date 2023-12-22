Животные, ковер, букет из колбасы. Россияне рассказали, как отметят Новый год и какие выбрали подарки
Россияне ответили экспертам на самые популярные вопросы на тему празднования и подготовки к Новому году
Представители онлайн-платформы Tiburon Research узнали, как россияне планируют отмечать Новый год. Респондентов спросили, как они готовятся к застолью и какие подарки выбрали близким. Опрос провели 12 декабря среди 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
По данным аналитиков, большая чать россиян (73%) планируют отмечать Новый год дома, около трети из них собираются пойти к своим близким. Только 7% гостей не будут помогать хозяевам с организацией праздника. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других будут гулять на улице и по городским площадям. Жители городов-миллионников планируют отметить Новый год в различных заведениях (11%).
76% опрошенных предпочитают составлять новогоднее меню и списки продуктов заранее. Мужчины чаще женщин отмечали, что начинают думать о продуктах в последний момент. Заблаговременная подготовка наиболее характерна для людей в возрасте от 45 до 60 лет. Москвичи чаще жителей других городов отвечали, что не планируют новогоднее застолье.
На покупку продуктов 34% россиян планируют потратить от 5 до 10 тыс. рублей, а 28% — от 10 до 20 тыс. рублей. Как показало исследование, мужчины чаще женщин не выходят за рамки намеченного бюджета (28% против 54%). Также 66% респондентов предпочитают покупать все продукты разом, а после докупают что-то по необходимости.
К самым популярным продуктам у россиян относятся фрукты и ягоды (88%), мясные и колбасные изделия (87%), овощи (81%) и алкогольные напитки (78%). Молодежь от 18 до 24 лет, а также москвичи, реже планируют покупать алкоголь в сравнении в с людьми старше 35 лет.
«Оливье» или «Сельдь под шубой»:
Оливье, селедка под шубой, мясо, мандарины, икра и шампанское, по мнению опрошенных, обязательно должны быть на новогоднем столе.
По данным онлайн-платформы, 31% россиян аккуратно узнают, что хотят получить их близкие. 30% выбирают что-то полезное и подходящее всем, а 31% — заранее знают, что подарить близким. Чаще всего к Новому году покупают косметику, средства для ухода (41%) и что-то съедобное (39%). Деньги, гаджеты, электронику и ювелирные изделия дарят 81%.
19% россиян планируют потратить на подарки менее 5 тыс., 30% — от 5 до 10 тыс., 22% — от 10 до 20 тыс. рублей. Самыми неожиданными подарками опрошенных оказались животные, поездка на лосиную ферму, ковер, букет роз из колбасы, ящик импортного пива, а также коньяк в бутылке в виде сабли.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае к Новому году подорожали овощи, фрукты и цитрусовые.