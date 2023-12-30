Воспитанник кубанского баскетбола признан лучшим игроком декабря

23-летний Мартюк является воспитанником клубной академии «Локо», всю карьеру он провёл в краснодарской команде. В декабре он набирал в среднем 15,3 очка за матч, реализуя 75,5 % бросков с игры. Против одной из сильнейших команд лиги, петербургского «Зенита», Мартюк набрал 32 очка — и стал всего лишь восьмым российским баскетболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 30 очков за матч.

«Отличный подарок к Новому году!», прокомментировал Андрей Мартюк. «Это придает мотивации работать еще больше. Награду я бы хотел разделить со своими партнерами и тренерами, ведь всё стало возможным благодаря их доверию, участию и поддержке. Вообще, «Локо» здорово провел весь декабрь — были яркие и очень важные победы, среди которых и над нашими прямыми конкурентами. Мы задали высокий темп и намерены сохранить его в новом году».

Стоит отметить, что лучшим в ноябре Единая лига ВТБ признала другого игрока «Локомотива-Кубань» — форварда ДеВона Акун-Пёрселла.

Ближайший домашний матч «Локомотив-Кубань» сыграет 5 января, против «Астаны». От которой потерпел сенсационное поражение в первом круге. А 13 января в Краснодар приедет ЦСКА — команда, в которой играет Астапкович, разделивший с Мартюком сегодняшнюю награду.

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