Краснодарский «Локо» разгромил обладателя Суперкубка

«Локомотив-Кубань» 24 декабря крупно выиграл на выезде у «Зенита» (93:73) и сместил петербуржцев с третьей строчки в чемпионате

Игру санкт-петербургского «Зенита» с краснодарским «Локомотивом-Кубань» Единая лига ВТБ анонсировала, как «матч недели». Встречались соперники, которые в чемпионате всегда претендуют на самые высокие места («Зенит» выиграл золотые медали в сезоне-2021/22, «Локо» — серебряные в прошлом турнире), а друг с другом регулярно устраивают зрелищные поединки (из семи предыдущих матчей между ними лишь один закончился с разницей в счёте больше, чем 3 очка).

Но 24 декабря в петербургском КСК «Арена» битва получилась только в 1-й четверти. Далее «Локомотив-Кубань» совершил несколько рывков в счёте и очень уверенно довёл матч до победы — 93:73.