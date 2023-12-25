Краснодарский «Локо» разгромил обладателя Суперкубка
«Локомотив-Кубань» 24 декабря крупно выиграл на выезде у «Зенита» (93:73) и сместил петербуржцев с третьей строчки в чемпионате
Игру санкт-петербургского «Зенита» с краснодарским «Локомотивом-Кубань» Единая лига ВТБ анонсировала, как «матч недели». Встречались соперники, которые в чемпионате всегда претендуют на самые высокие места («Зенит» выиграл золотые медали в сезоне-2021/22, «Локо» — серебряные в прошлом турнире), а друг с другом регулярно устраивают зрелищные поединки (из семи предыдущих матчей между ними лишь один закончился с разницей в счёте больше, чем 3 очка).
Но 24 декабря в петербургском КСК «Арена» битва получилась только в 1-й четверти. Далее «Локомотив-Кубань» совершил несколько рывков в счёте и очень уверенно довёл матч до победы — 93:73.
Блестящую игру продемонстрировал центровой краснодарской команды Андрей Мартюк — он набрал 32 очка, реализовав 14 бросков с игры из 15. Мартюк стал всего лишь восьмым россиянином в истории Единой лиги ВТБ, которому удавалось преодолеть отметку в 30 набранных очков.
Благодаря этой победе краснодарская команда не только отомстила «Зениту» за сентябрьское поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (83:85), но и обогнала его в турнирной таблице. На данный момент «Локо» занимает третью строчку. Лидирует московский ЦСКА.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт на домашней арене — 5 января против «Астаны», которой сенсационно проиграл в первом круге чемпионата. А 13 января в Краснодар приедет ЦСКА.
Напомним, что три недели назад «Локо» победил действующего чемпиона — казанский УНИКС, отыграв по ходу матча отставание в 22 очка (рекорд сезона в лиге).