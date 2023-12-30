Экологи нашли многочисленные нарушения при расчистке Всесвятского кладбища

Вскоре граждане обратили внимание на то, что подрядчик просто спилил абсолютно все деревья примерно на третьей части всего кладбища — от одного его края до другого образовалась просека шириной около 200 метров.

В ответ на возмущение общественности 12 сентября в телеграм-канале Муниципального центра Краснодара появилось сообщение , гласившее, что «в августе специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и установили, что 821 дерево имеет признаки аварийности и подлежит санитарной вырубке. На проведение этих работ был оформлен порубочный билет».

Изучив документацию на сайте мэрии Краснодара, экологи обнаружили, что изначально контракт на «санитарную вырубку» был заключен на основании совершенно другого документа — акта обследования зеленых насаждений от 28 февраля 2022 года. При этом утверждённые Министерством природных ресурсов и экологии РФ Правила проведения лесопатологических обследований запрещают проводить обследование насаждений в зимнее время, поскольку «определить наличие сухих ветвей и насекомых вредителей в этот период невозможно».

Представители «Гражданской инициативы против экологической преступности» также утверждают, что после того, как они подали в Следственный комитет заявление с требованием дать оценку законности этого обследования, акт от 28 февраля 2022 года был удалён с сайта мэрии. И вместо него появился другой — от 7 августа 2023 года, где указано 821 дерево.

«В ровом акте количество обследованных деревьев соответствует тому, что чиновники сообщили журналистам», говорится в исследовании. «Но если мы посмотрим на сам документ, то увидим, что все подлежащие сносу деревья имеют диаметр ствола от 5 до 30 сантиметров. Если пилить надо было только молодые деревья, то кто же тогда и зачем валил исполины с полуметровым и даже метровым диаметром ствола?»