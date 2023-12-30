Экологи нашли многочисленные нарушения при расчистке Всесвятского кладбища
Большинство деревьев, вырубленных в сентябре на Всесвятском кладбище, были здоровыми, утверждают экологи
Общественная организация под названием «Гражданская инициатива против экологической преступности» опубликовала исследование, вскрывающее многочисленные нарушения при благоустройстве Всесвятского кладбища в Краснодаре.
Напомним: 5 сентября 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о «долгожданном благоустройстве» кладбища.
Вскоре граждане обратили внимание на то, что подрядчик просто спилил абсолютно все деревья примерно на третьей части всего кладбища — от одного его края до другого образовалась просека шириной около 200 метров.
В ответ на возмущение общественности 12 сентября в телеграм-канале Муниципального центра Краснодара появилось сообщение, гласившее, что «в августе специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и установили, что 821 дерево имеет признаки аварийности и подлежит санитарной вырубке. На проведение этих работ был оформлен порубочный билет».
Изучив документацию на сайте мэрии Краснодара, экологи обнаружили, что изначально контракт на «санитарную вырубку» был заключен на основании совершенно другого документа — акта обследования зеленых насаждений от 28 февраля 2022 года. При этом утверждённые Министерством природных ресурсов и экологии РФ Правила проведения лесопатологических обследований запрещают проводить обследование насаждений в зимнее время, поскольку «определить наличие сухих ветвей и насекомых вредителей в этот период невозможно».
Представители «Гражданской инициативы против экологической преступности» также утверждают, что после того, как они подали в Следственный комитет заявление с требованием дать оценку законности этого обследования, акт от 28 февраля 2022 года был удалён с сайта мэрии. И вместо него появился другой — от 7 августа 2023 года, где указано 821 дерево.
«В ровом акте количество обследованных деревьев соответствует тому, что чиновники сообщили журналистам», говорится в исследовании. «Но если мы посмотрим на сам документ, то увидим, что все подлежащие сносу деревья имеют диаметр ствола от 5 до 30 сантиметров. Если пилить надо было только молодые деревья, то кто же тогда и зачем валил исполины с полуметровым и даже метровым диаметром ствола?»
Экологи утверждают, что провели собственное обследование последствий рубки и обнаружили на Всесвятском кладбище 359 свежих пней. Они фиксировали координаты каждого пня, мерили диаметр ствола и оценивали состояние древесины на спиле.
«Из 359 обследованных пней (спилов) только на 45 были обнаружены признаки возрастной деградации или повреждения древесины грибками или насекомыми. Во всех остальных случаях на спилах была отмечена абсолютно здоровая твердая древесина естественного цвета, характерного для соответствующих пород», говорится в исследовании.
Семь обнаруженных экологами свежих пней имеют диаметр более метра. Также выяснилось, что спилены несколько деревьев, которых нет ни в одном порубочном билете: боярышник, сосна, два вяза и старовозрастный куст самшита.
Приблизительно на каждом четвертом пне обнаружены обрубки редкой лианы — плюща колхидского. Который, по утверждению экологов, «образует на Всесвятском кладбище исторически сложившуюся растительную среду и является элементом историко-культурного ландшафта объекта культурного наследия».
Далее общественники напоминают, что региональный закон «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» запрещает выдачу порубочных билетов на территории памятников историко-культурного наследия, а также в том случае, если деревья, кустарники или лианы имеют историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшафта.
«Всесвятское кладбище — это и есть объект культурного наследия регионального значения и санкционировать здесь лесоповал муниципальные чиновники, по большому счету, вообще не имели права без согласования с Управлением госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края (а такого согласования, по нашим сведениям, не было)», заявляет «Гражданская инициатива против экологической преступности».
В правоохранительных органах порталу 93.RU подтвердили, что ведут работу по заявлению экологов в отношении инициировавших вырубку специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» М.В. Прядченко и специалиста А. В. Шрамко, а также подрядчика — ООО «Авангард». «В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на основании поступивших заявлений. По ее результатам будет принято процессуальное решение», сказал Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по Краснодару.
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