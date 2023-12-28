Краснодарец проведет Новый год за решеткой из-за езды по газонам

Житель Краснодара разъезжал по городским газонам. Из-за игнорирования штрафа Новый год он проведет под арестом

Мировой судья городского судебного участка №62 рассмотрел протокол об административном правонарушении. В сентябре 2023 водителю назначили штраф за нарушение ПДД. Краснодарец не оплатил его в установленный срок, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

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