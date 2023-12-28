В Краснодарском крае за год на переработку отправили всего 2% от всех отходов — аналитики

Около 80% отходов в России захоранивают на полигонах, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такие данные аналитики получили, изучив информацию Министерства природы. Результаты исследования есть в распоряжении редакции Юга.ру.

Из документа следует, что в России за 2023 год отправили на переработку всего 12,7% мусора. На захоронения направили 79,9% отходов. Эксперты составили таблицу по регионам, лидером оказалась Москва. Столица отправляет на утилизацию 52,9% отходов, Московская область чуть меньше — 50%.

Среди южных субъектов самые высокие показатели по переработке мусора у Ингушетии (35%) и Ставропольского края (31%). Краснодарский край за год направил на утилизацию всего 2,1% мусора, все остальные отходы закопали на полигонах региона. В Адыгее на переработку направили 8,4% отходов.