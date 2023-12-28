В Краснодарском крае за год на переработку отправили всего 2% от всех отходов — аналитики

Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Эксперты подсчитали, какую часть отходов регионы России в 2023 году направили на переработку

Около 80% отходов в России захоранивают на полигонах, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такие данные аналитики получили, изучив информацию Министерства природы. Результаты исследования есть в распоряжении редакции Юга.ру.

Из документа следует, что в России за 2023 год отправили на переработку всего 12,7% мусора. На захоронения направили 79,9% отходов. Эксперты составили таблицу по регионам, лидером оказалась Москва. Столица отправляет на утилизацию 52,9% отходов, Московская область чуть меньше — 50%.

Среди южных субъектов самые высокие показатели по переработке мусора у Ингушетии (35%) и Ставропольского края (31%). Краснодарский край за год направил на утилизацию всего 2,1% мусора, все остальные отходы закопали на полигонах региона. В Адыгее на переработку направили 8,4% отходов.

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В динамике Краснодарский край увеличил показатели по переработке мусора, в прошлом году на утилизацию отправили всего 1,8% отходов. В целом по России показатель тоже стал выше, в 2022 году в стране переработали 11,9% отходов.

Аналитики рассказали, что, согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля захораниваемого мусора должна снизиться до 87,9%. Это значит, что на сегодняшний день показатель можно считать перевыполненным. К 2030 году норму захоронения ТКО планируют сократить до 49,8%.

Напомним, глава Росприроднадзора ранее заявляла, что в Краснодарском крае сложилась самая напряженна ситуация с мусорными полигонами. Подробнее Юга.ру писали здесь.

В станице Полтавской Краснодарского края жители требуют закрытия мусорного полигона. О том, как активисты борются со свалкой, Юга.ру рассказывали здесь.

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