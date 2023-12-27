Забег Дедов Морозов и танцы на вертикали: как пройдут новогодние каникулы на курорте «Роза Хутор»

Новогодние мероприятия на курорте «Роза Хутор» пройдут с 30 декабря по 8 января

Главным хештэгом праздника станет #ДедМорозаХутор. 30 декабря, в традиционный День «Роза Хутор», на курорт прибудет Дед Мороз. В горы Сочи он доберется со своими друзьями-снеговиками на «Ласточке». Затем он пересядет на электрический паровоз и проедет вдоль реки Мзымта, чтобы дать старт новогодней программе. Волшебник расположится в собственной усадьбе в отеле «Рэдиссон».

«Это место, где дети встречаются с чудесами, а взрослые возвращаются в беззаботное детство. Все новогодние каникулы с 10:00 до 18:00 Дед Мороз со Снегурочкой будут встречать здесь гостей курорта. Это удивительное событие можно отметить, отправив новогодние открытки своим друзьям и близким. Для установят специальный почтовый ящик, и все послания найдут своих адресатов», — рассказавают в пресс-службе курорта.

В тот же день на курорте впервые состоится праздничный забег Дедов Морозов. Присоединиться к нему смогут все желающие. Вместе со стартовыми номерами участники забега получат костюмы Дедов Морозов, в которых им предстоит преодолеть больше 2000 метров по набережной Мзымты.

«В течение всех новогодних каникул гостей курорта «Роза Хутор» ждет атмосфера волшебства. Ежедневно с 10:00 до 14:00 на центральной площади у елки веселые Снеговики будут устраивать перфомансы. Здесь появится и яркая фотозона со сказочными персонажами. С 16:00 в Горной Олимпийской деревне также будут проходить игры и анимация», — сообщили на курорте.

В честь праздника на канатной дороге «Олимпия» появится «счастливая» кабинка. Украшенная яркой иллюминацией, она обеспечит пассажиров удачей на весь предстоящий год. Оказавшись в ней, гости смогут спеть, поиграть и загадать заветное желание.

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В новогодний вечер на главной сцене у Ратуши намечается диско-елка, а по улицам курорта пройдет праздничный музыкальный парад в сопровождении необычного аэродинамического реквизита — дирижабля. Еще одним ярким аккордом станут танцы на вертикали — акробатическое шоу с элементами хореографии и скалолазания прямо на здании Ратуши.

31 декабря гостей ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, выступления кавер-группы «Бомбей», DMC Morfey и DJ Kaprizz и трансляция выступления президента на большом медиаэкране.

Добраться до горного кластера из центра Сочи в праздничный вечер можно будет на специальном туристическом ретропоезде. Состав, оформленный в стилистике 70-х годов прошлого века, отправится в 19:00 и прибудет на «Роза Хутор» за несколько часов до полуночи.

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