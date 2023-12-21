«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк: как пройдет новогодняя ночь в ресторанах в горах и на море Сочи
Как вам такие сочетания: утка с каштанами и виноградом, перепелка с малиной и кешью, тарт с абхазскими лимонами и хурмой? Надеемся, что вы думаете об этом не на голодный желудок. Мы нашли два особенных места для новогодней ночи в Сочи и нескучные идеи для праздничного стола.
Предлагаем вдохновиться меню и новогодней программой двух ресторанов: первый находится в горах на курорте «Роза Хутор», а второй — на берегу моря. В конце статьи бонус: рецепт оливье от гастрономического амбассадора курорта Марка Стаценко.
«Дикий» Новый год
Грибы с морошкой под живую гитару
Гости ресторана «Дичь» в Горной Олимпийской деревне отправятся в гастрономическое «путешествие» по стране. Семь авторских подач программы «Дикая Россия» знакомят с кулинарными традициями регионов России — от Краснодарского края до Камчатки.
Шеф-повар ресторана Валентин Шин и Марк Стаценко продумали меню так, чтобы в каждом блюде гостей ждало новое гастрономическое впечатление:
- первая остановка — Дальний Восток и холодная закуска из гребешка и нерки;
- за ними — Чукотка и оленина с дикой малиной;
- на горячее — «Анатомия лося» из Сибири и лесные грибы с морошкой с Урала;
- Центральное Черноземье представит блюдо из лося, тыквы и черешни;
- Краснодарский край дополнит гастрономическую карту России перепелкой с малиной и кешью и десертом — тартом из абхазских лимонов и хурмы.
Сопровождать «дикий» гастросет будет выступление гитариста Андрея Ковальчука, а развлекать гостей — популярный ведущий Игорь Дагер, Дед Мороз и детский аниматор. Еще организаторы подготовили гастрономический квиз и новогодние подарки.
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле:
Цирковое шоу на берегу моря
Пудра из питахайи и дискотека до утра
Тем временем в единственном ресторане «Роза Хутор» за пределами курорта, «Барабуля» на Черноморском побережье, устроят цирковое шоу для детей и взрослых.
Атмосферу будут создавать ведущий и артисты сочинского цирка. На сцене выступят иллюзионист, эквилибрист и жонглеры. В программе — эстрадные номера, танцевальное и световое шоу, конкурсы, интерактивные игры, подарки и дискотека до утра. В меню — блюда от шеф-повара Дамира Галимова.
Каждый стол украсит экзотическая закуска — паштет из куриной печени с пудрой из питахайи — и традиционные новогодние хедлайнеры: сельдь под шубой и оливье с говядиной и красной икрой.
Гости могут самостоятельно выбрать блюда из новогоднего меню. Например, на горячее — филе сибаса с черным рисом, утиную ножку конфи с пюре из батата, телячьи щечки с кремом из тыквы и брусничным соусом или куриную грудку со шпинатом, брокколи и ежевикой. Дополнит фуршет салат (на выбор) с семгой и бобами эдамаме, с ростбифом и стручковой фасолью, с копченой утиной грудкой и ягодами или «Мимоза» с барабулькой. Из закусок можно заказать кальмар на гриле с перцем конфи и кумкватом, запеченный баклажан с сырным кремом и томатами черри, брискет с битыми огурцами или утиную грудку с каштанами и виноградом.
Маленьких гостей ждут особенное детское меню и Дед Мороз со Снегурочкой.
Видовые рестораны Сочи:
Рецепт оливье от Марка Стаценко
Этот салат настолько самодостаточный и яркий, что вполне заслуживает право быть единственной звездой новогоднего стола. Ингредиенты сложно назвать бюджетными, но салат точно стоит приготовить, если хочется изменить колбасной классике с чем-то по-настоящему праздничным.
Для оливье по рецепту Марка Стаценко потребуется (на 4 порции):
- картофель отварной в мундире — 300 гр;
- батат — 120 гр;
- свежие огурцы — 60 гр;
- горошек зеленый свежемороженый — 80 гр;
- каперсы — 40 гр;
- авокадо очищенное — 80 гр;
- филе морского гребешка —12 шт;
- мясо краба — 80 гр;
- икра красная и щучья — 60 гр;
- петрушка — 10 гр;
- перепелиные яйца — 8 шт;
- панировка из сухарей панко — 100 гр.
Отварной картофель, свежий огурец и авокадо нарежьте кубиками 4*4 мм. Из запеченного батата ложкой вырежьте шарики размером с помидорки-черри (повара используют ложку-нуазетку, но подойдет и чайная). Зеленый горошек отварите в течение 30 секунд и откиньте на лед. Смешайте ингредиенты.
Перепелиные яйца отварите в течение 4 минут, обваляйте в панировке из сухарей панко с мелко нарубленной зеленью и обжарьте во фритюре. Подсолите гребешок и обжарьте с двух сторон.
Для соуса соедините натуральный йогурт и оливковое масло, взбейте венчиком до образования эмульсии. Доведите до нужного вкуса солью и черным молотым перцем.
Все ингредиенты выложите по фотографии (выше) и полейте заправкой.
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