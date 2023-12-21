«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк: как пройдет новогодняя ночь в ресторанах в горах и на море Сочи

Как вам такие сочетания: утка с каштанами и виноградом, перепелка с малиной и кешью, тарт с абхазскими лимонами и хурмой? Надеемся, что вы думаете об этом не на голодный желудок. Мы нашли два особенных места для новогодней ночи в Сочи и нескучные идеи для праздничного стола. Предлагаем вдохновиться меню и новогодней программой двух ресторанов: первый находится в горах на курорте «Роза Хутор», а второй — на берегу моря. В конце статьи бонус: рецепт оливье от гастрономического амбассадора курорта Марка Стаценко.

«Дикий» Новый год Грибы с морошкой под живую гитару

Гости ресторана «Дичь» в Горной Олимпийской деревне отправятся в гастрономическое «путешествие» по стране. Семь авторских подач программы «Дикая Россия» знакомят с кулинарными традициями регионов России — от Краснодарского края до Камчатки.

Ресторан «Дичь» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Шеф-повар ресторана Валентин Шин и Марк Стаценко продумали меню так, чтобы в каждом блюде гостей ждало новое гастрономическое впечатление: первая остановка — Дальний Восток и холодная закуска из гребешка и нерки;

за ними — Чукотка и оленина с дикой малиной;

на горячее — «Анатомия лося» из Сибири и лесные грибы с морошкой с Урала;

Центральное Черноземье представит блюдо из лося, тыквы и черешни;

Краснодарский край дополнит гастрономическую карту России перепелкой с малиной и кешью и десертом — тартом из абхазских лимонов и хурмы.

Сопровождать «дикий» гастросет будет выступление гитариста Андрея Ковальчука, а развлекать гостей — популярный ведущий Игорь Дагер, Дед Мороз и детский аниматор. Еще организаторы подготовили гастрономический квиз и новогодние подарки.

«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле: чек-лист новогодних дел на «Роза Хутор»

Цирковое шоу на берегу моря Пудра из питахайи и дискотека до утра

Тем временем в единственном ресторане «Роза Хутор» за пределами курорта, «Барабуля» на Черноморском побережье, устроят цирковое шоу для детей и взрослых.

Атмосферу будут создавать ведущий и артисты сочинского цирка. На сцене выступят иллюзионист, эквилибрист и жонглеры. В программе — эстрадные номера, танцевальное и световое шоу, конкурсы, интерактивные игры, подарки и дискотека до утра. В меню — блюда от шеф-повара Дамира Галимова. Каждый стол украсит экзотическая закуска — паштет из куриной печени с пудрой из питахайи — и традиционные новогодние хедлайнеры: сельдь под шубой и оливье с говядиной и красной икрой.

Гости могут самостоятельно выбрать блюда из новогоднего меню. Например, на горячее — филе сибаса с черным рисом, утиную ножку конфи с пюре из батата, телячьи щечки с кремом из тыквы и брусничным соусом или куриную грудку со шпинатом, брокколи и ежевикой. Дополнит фуршет салат (на выбор) с семгой и бобами эдамаме, с ростбифом и стручковой фасолью, с копченой утиной грудкой и ягодами или «Мимоза» с барабулькой. Из закусок можно заказать кальмар на гриле с перцем конфи и кумкватом, запеченный баклажан с сырным кремом и томатами черри, брискет с битыми огурцами или утиную грудку с каштанами и виноградом.

Маленьких гостей ждут особенное детское меню и Дед Мороз со Снегурочкой.

Видовые рестораны Сочи: бургеры с барабулей, чизкейк на огне и другие идеи для гастрономического туризма

Рецепт оливье от Марка Стаценко Этот салат настолько самодостаточный и яркий, что вполне заслуживает право быть единственной звездой новогоднего стола. Ингредиенты сложно назвать бюджетными, но салат точно стоит приготовить, если хочется изменить колбасной классике с чем-то по-настоящему праздничным.

Оливье от Марка Стаценко © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»