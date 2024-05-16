Йога голоса и фотосессия в смирительной рубашке: в психбольнице Ставрополя пройдёт «Ночь музеев»

Краевая психиатрическая больница Ставрополя в третий раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут в Музее истории психиатрии 17 мая с 17:00 до 20:00.

Гостям и жителям города проведут бесплатные экскурсии по Музею психиатрии, в витринах которого собраны экспонаты за 115 лет истории больницы. Также организаторы подготовили несколько мастер-классов:

В фотозоне можно будет примерить смирительную рубашку и сделать фото с «санитарами», в роли которых выступят врачи. Юга.ру пояснили в больнице, что это настоящая рубашка, а не музейный экспонат. Однако сейчас её редко используют.

Также на отдельной площадке пройдет встреча с психиатром и сексологом.

Вход свободный. Гостей ждут по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, корпус №1.