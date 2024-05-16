Йога голоса и фотосессия в смирительной рубашке: в психбольнице Ставрополя пройдёт «Ночь музеев»

Ставропольский край

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  • © Фото Erkan Utu с сайта Pexels.com
    © Фото Erkan Utu с сайта Pexels.com

Ставропольская психиатрическая больница №1 присоединится к акции «Ночь музеев». Гостей и жителей города ждут 17 мая

Краевая психиатрическая больница Ставрополя в третий раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут в Музее истории психиатрии 17 мая с 17:00 до 20:00.

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Гостям и жителям города проведут бесплатные экскурсии по Музею психиатрии, в витринах которого собраны экспонаты за 115 лет истории больницы. Также организаторы подготовили несколько мастер-классов:

  • йога голоса — занятие по звукотерапии, на котором участники освоят упражнения для эмоциональной саморегуляции;
  • мастер-класс по театральному искусству — о том, как гармонизировать душевные переживания и снимать зажимы тела;
  • музыкотерапия — знакомство со звучанием необычных музыкальных инструментов;
  • рисование в техние эбру — желающие будут создавать абстракции на воде и переносить рисунки на ткань, а врачи будут интерпретировать эти работы.
  • © Скриншот: vk.com/skkspb1
    © Скриншот: vk.com/skkspb1

В фотозоне можно будет примерить смирительную рубашку и сделать фото с «санитарами», в роли которых выступят врачи. Юга.ру пояснили в больнице, что это настоящая рубашка, а не музейный экспонат. Однако сейчас её редко используют.

Также на отдельной площадке пройдет встреча с психиатром и сексологом.

Вход свободный. Гостей ждут по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, корпус №1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет фотовыставка «Светопись». Покажут жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах.

Здравоохранение Музеи Психология Ставрополь

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Йога голоса и фотосессия в смирительной рубашке: в психбольнице Ставрополя пройдёт «Ночь музеев»
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