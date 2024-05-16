Йога голоса и фотосессия в смирительной рубашке: в психбольнице Ставрополя пройдёт «Ночь музеев»
Ставропольская психиатрическая больница №1 присоединится к акции «Ночь музеев». Гостей и жителей города ждут 17 мая
Краевая психиатрическая больница Ставрополя в третий раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут в Музее истории психиатрии 17 мая с 17:00 до 20:00.
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Гостям и жителям города проведут бесплатные экскурсии по Музею психиатрии, в витринах которого собраны экспонаты за 115 лет истории больницы. Также организаторы подготовили несколько мастер-классов:
- йога голоса — занятие по звукотерапии, на котором участники освоят упражнения для эмоциональной саморегуляции;
- мастер-класс по театральному искусству — о том, как гармонизировать душевные переживания и снимать зажимы тела;
- музыкотерапия — знакомство со звучанием необычных музыкальных инструментов;
- рисование в техние эбру — желающие будут создавать абстракции на воде и переносить рисунки на ткань, а врачи будут интерпретировать эти работы.
В фотозоне можно будет примерить смирительную рубашку и сделать фото с «санитарами», в роли которых выступят врачи. Юга.ру пояснили в больнице, что это настоящая рубашка, а не музейный экспонат. Однако сейчас её редко используют.
Также на отдельной площадке пройдет встреча с психиатром и сексологом.
Вход свободный. Гостей ждут по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, корпус №1.
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