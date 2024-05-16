Краснодарцев попросили не запускать воздушные шары на выпускных. Почему?

Краснодарский край

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  • © (с) Нина Зотина
    © (с) Нина Зотина

Краснодарцев призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных вечерах и последних звонках

Как сообщили в центре озеленения и экологии кубанской столицы, шары наносят вред природе. 

«Запущенные в небо шары являются причиной гибели птиц и животных, растений. Кроме этого, они приводят к пожарам в лесах и населённых пунктах», — сообщается в телеграм-канале центра.

Воздушные шары могут находиться в воздухе до 14 часов и за это время пролететь тысячи километров. Рано или поздно они падают обратно на землю и загрязняют окружающую среду.

Животные, рыбы и птицы принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах. Кроме того, застревая в высоковольтных проводах, шары могут стать причиной коротких замыканий.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на территории торгового квартала «Центр города» 25 мая состоится фестиваль клубники. На мероприятии будет действовать дресс-код — белый верх, красный низ. Тех, кто придёт в соответствующем наряде, ждут призы. 

Краснодар Школа Экология

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Краснодарцев попросили не запускать воздушные шары на выпускных. Почему?
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