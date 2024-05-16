Краснодарцев попросили не запускать воздушные шары на выпускных. Почему?

Краснодарцев призвали отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных вечерах и последних звонках

Как сообщили в центре озеленения и экологии кубанской столицы, шары наносят вред природе.

«Запущенные в небо шары являются причиной гибели птиц и животных, растений. Кроме этого, они приводят к пожарам в лесах и населённых пунктах», — сообщается в телеграм-канале центра.

Воздушные шары могут находиться в воздухе до 14 часов и за это время пролететь тысячи километров. Рано или поздно они падают обратно на землю и загрязняют окружающую среду.

Животные, рыбы и птицы принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах. Кроме того, застревая в высоковольтных проводах, шары могут стать причиной коротких замыканий.