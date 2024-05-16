Опубликован трейлер «Мегалополиса» — нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мегалополис» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers
    Кадр из трейлера к фильму «Мегалополис» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers

В сети появился первый трейлер «Мегалополиса» — нового проекта режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (18+)

Сценарий ленты автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» начал писать более 30 лет назад, но съёмки картины по разным причинам постоянно откладывались. В результате Коппола вложил в проект 120 млн долларов из своих собственных средств.

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«Мегалополис» — научно-фантастический фильм, сюжет которого основан на произведении Саллюстия «О заговоре Катилины». Действие происходит в альтернативной реальности, где в утопических декорациях Америки будущего разыгрывается падение Римской империи. Главный герой — архитектор Серж Катилина, который мечтает превратить Нью-Йорк в главную столицу мира.

В главных ролях снялись Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито и Натали Эммануэль. Картина участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, её представят жюри и зрителям 17 мая.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Эрик». Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу. Главную роль исполнил звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч.

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