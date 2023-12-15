«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле: встречаем Новый Год в горах «Роза Хутор»

Составили чек-лист зимних развлечений на «Роза Хутор». Выполните хотя бы три задания из десяти, и мы гарантируем вам полный джинглбеллс. Особенно список пригодится тем, кто приехал в горы Сочи на новогодние каникулы, но пока не вступил в ряды лыжебордеров.

Чтобы вы смогли правильно рассчитать свои силы, синим цветом мы обозначили энергозатратные развлечения, а желтым — гастрономические впечатления и спокойный досуг.

1. Подняться в горы в «счастливой» кабинке



Вычислить ее просто: кабина украшена новогодними гирляндами, а внутри гостей поджидает сказочный персонаж. Поймать праздничное «канатное такси» можно с 09:00 до 14:00 в любой день новогодних каникул (с 30 декабря по 8 января).



Где: на станции канатной дороги «Олимпия».

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

2. Прокатиться на родельбане



Аттракцион промчит вас по рельсовому треку вдоль горных склонов со скоростью до 40 км/ч. А вечером к открыточным видам добавится еще и яркая иллюминация. На маршруте — 3 крутых виража, поехать можно одному или с ребенком от 5 лет. Управлять скоростью будете самостоятельно с помощью рычага.



Где: в Горной Олимпийской деревне рядом со зданием «Роза Приют». Стоимость — 850 рублей.

Родельбан на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

3. Попробовать новогоднюю шаурму



В эпицентре новогодних активностей, на площади у Ратуши пройдет новогодний гастрофестиваль. В шести лавках повара местных ресторанов будут готовить шаурму, горячие напитки и выпечку. Здесь же можно найти новогодние сувениры. Только, чур, не переживать о потребленных калориях — впереди много активных заданий. Самое время подкрепиться с видом на главную елку курорта.



Где: площадь Розы, 2, ориентир — большая новогодняя елка. Когда: с 30 декабря по 8 января.

Ярмарка новогоднего гастрофеста расположится на площади у Ратуши © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

4. Поучаствовать в драконьем перформансе



Стать частью карнавальной композиции и получить небольшую искру от главного символа года (дракона) — бенгальский огонек.



Где: площадь Розы, 2. Когда: 1,3,5,7 января.

Перфоманс пройдет у главной елки курорта © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

5. Получить новогодний пряник и открытку от Деда Мороза



Но не просто так, а предварительно дав волшебнику и себе обещание на будущий год. На угощении будет праздничный тег #ДедМорозаХутор.



Где: в курортной резиденции Деда Мороза — в отеле Radisson, на набережной Панорама, 4.



Бонус: те, кто окажется на курорте 30 декабря, смогут встретить главного волшебника и его помощницу с «Ласточки». Поезд прибудет на станцию «Роза Хутор» в 9:40. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой можно прогуляться по мосту через Мзымту. Затем сказочные герои отправятся в резиденцию на паровозе. А в 15:00 пройдет забег 340 Дедов Морозов по Роза Долине 560 (2,1 км).

© Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

6. Протестировать каток в Ледовом дворце



Если никогда не катались на коньках, освоить азы поможет инструктор.



Где: Роза Долина 560, набережная Лаванда, 2 с 9:00 до 21:00. Стоимость — 490 рублей в час.

7. Обнять альпаку



А еще покормить морковкой и сделать с ней селфи-поцелуй — как, подскажут сотрудники парка «Пача Мама». Откуда альпаки взялись в горах Сочи и как правильно с ними общаться, мы подробно рассказывали здесь.



Где: в Горной Олимпийской деревне. Стоимость — 1200 рублей за взрослого и 900 за ребенка 7-14 лет.

8. Промчаться по горнолыжным трассам на тобоггане



Новое развлечение этого сезона: на больших бесполозных санях с загнутым передом можно спуститься по специальной трассе длиной целых 2 км. У вас будет три подхода, чтобы научиться управлять санями, насладиться скоростью и снегом — совсем как в детстве. Обратно в гору довезет канатка. В билет входит прокат саней и шлема, час катания по зеленым трассам «Б-52» и «Шале» с отметки 1350 метров и проход на канатные дороги «Олимпия» и «Заповедный лес».



Где: старт — с отметки 1350 метров («Заповедный лес»). Стоимость — 2650 рублей/час для взрослого и 2950 для взрослого с ребенком. Услуга доступна каждые воскресенье, понедельник и вторник.

Тобогган © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

9. Продегустировать маршмеллоу на мангале



С мороженым, соленой карамелью и бананом. Или чизкейк на огне. Блюда и десерты на мангале — фишка самой популярной и демократичной столовой курорта.



Где: в кафе «Берлога» в Горной Олимпийской деревне (здание «Роза Приют» недалеко от канатки). Стоимость — 350 рублей

Кафе «Берлога» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

10. Познакомиться с хаски



Сибирские хаски, аляскинские маламуты и ездовые метисы — больше шестидесяти общительных четвероногих — живут на высоте 1050 метров над уровнем моря у горного озера. Инструкторы покажут, как правильно с ними коммуницировать, и помогут сделать красивые фото.



Где: «Хаски Хутор» у Верхнего озера. Добраться сюда можно на трансфере от остановки «Роза Приют» в Горной Олимпийской деревне. Маршрутка отправляется каждый ровный час с 10:00 до 16:00. Стоимость посещения для взрослого — 700 рублей, для ребенка до 13 лет — 500 рублей, для детей до 5 лет — бесплатно.