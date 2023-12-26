В Краснодаре главный судебный пристав региона расскажет о взыскании алиментов

Чтобы пообщаться с главным приставом края, надо записаться по телефону: 8(861)2623678 .

Прием будет проводиться 28 декабря с 14:00 до 18:00 в управлении ФССП на улице Красная, 22.

Как сообщали Юга.ру, за девять месяцев 2023 года сумма задолженности по алиментам в Дагестане превысила 1,3 млрд рублей. За период в республике возбудили более 7 тыс. дел по фактам невыплаты. Взыскать удалось только менее трети — 400 млн рублей.