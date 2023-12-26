В Краснодаре главный судебный пристав региона расскажет о взыскании алиментов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава ФССП Краснодарского края анонсировал личный прием граждан по взысканию алиментов

Руководитель Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко проведет личный прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

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Прием будет проводиться 28 декабря с 14:00 до 18:00 в управлении ФССП на улице Красная, 22.

Чтобы пообщаться с главным приставом края, надо записаться по телефону: 8(861)2623678.

Как сообщали Юга.ру, за девять месяцев 2023 года сумма задолженности по алиментам в Дагестане превысила 1,3 млрд рублей. За период в республике возбудили более 7 тыс. дел по фактам невыплаты. Взыскать удалось только менее трети — 400 млн рублей.

Алименты Деньги Долги Правосудие Судебные приставы УФССП

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В Краснодаре главный судебный пристав региона расскажет о взыскании алиментов
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