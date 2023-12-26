Регионам ЮФО дадут 150 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В развитие транспортной инфраструктуры ЮФО вложат 150 млрд рублей

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Госпрограмма рассчитана до 2025 года включительно.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:

Так, в 2023-м в округе реализовали несколько крупных инфраструктурных проектов. Запущены автомобильные обходы Аксая Ростовской области и Краснодара.

В настоящее время специалисты расширяют железнодорожные подходы к портам и населенным пунктам Азово-Черноморского бассейна.

22 декабря стало известно, что в кубанской столице полностью открыли дублер Яблоновского моста по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Проект реализовали на год раньше, чем планировалось.

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