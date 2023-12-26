Регионам ЮФО дадут 150 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры
В развитие транспортной инфраструктуры ЮФО вложат 150 млрд рублей
Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Госпрограмма рассчитана до 2025 года включительно.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
Так, в 2023-м в округе реализовали несколько крупных инфраструктурных проектов. Запущены автомобильные обходы Аксая Ростовской области и Краснодара.
В настоящее время специалисты расширяют железнодорожные подходы к портам и населенным пунктам Азово-Черноморского бассейна.
22 декабря стало известно, что в кубанской столице полностью открыли дублер Яблоновского моста по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Проект реализовали на год раньше, чем планировалось.