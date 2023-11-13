Отдыхаем 10 дней. Какие дни будут выходными для жителей Краснодарского края и как должны оплачивать работу в праздники

Жители Кубани на Новый год 2023-2024 будут отдыхать 10 дней. Рассказываем, как оплатят выходные дни

В этом году россияне будут отмечать Новый год 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Так получилось из-за переноса празднования Рождества, 7 января выпало на воскресенье. Отдых перенесли на вторник, 31 декабря. Еще один праздничный день перенесли на 10 мая — с субботы, 6 января.