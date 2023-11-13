Отдыхаем 10 дней. Какие дни будут выходными для жителей Краснодарского края и как должны оплачивать работу в праздники
Жители Кубани на Новый год 2023-2024 будут отдыхать 10 дней. Рассказываем, как оплатят выходные дни
В этом году россияне будут отмечать Новый год 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.
Так получилось из-за переноса празднования Рождества, 7 января выпало на воскресенье. Отдых перенесли на вторник, 31 декабря. Еще один праздничный день перенесли на 10 мая — с субботы, 6 января.
Напомним, привлечь к работе сотрудника во время новогодних каникул работодатель может только с его согласия. При этом оплатить работу должны в двукратном размере, второй вариант — оплата в одинарном размере с предоставлением другого дня отдыха.
Такие стандартные правила действуют для тех, кто работает по графику 5\2 с выходными в субботу и воскресенье.
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«При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере», — рассказала эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева.
Недавно Юга.ру рассказывали, какие праздничные выходные ждут россиян на протяжении всего 2024 года. Об этом можно прочитать здесь.