Делегация из Китая оценила краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО
Представители китайской компании Zoomlion посетили флагманский проект группы компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) в Краснодаре
В 2023 году транспортная компания ТОЧНО Транспорт (входит в ГК ТОЧНО), приобрела 10 башенных кранов марки Zoomlion. Zoomlion Heavy Industry — китайский завод по производству спецтехники: бетононасосов, бульдозеров, тракторов, автокранов, экскаваторов, погрузчиков и другой.
Чтобы наладить плодотворное сотрудничество с одним из ведущих девелоперов России, компания Zoomlion пригласила представителей ТОЧНО в Китай и организовала экскурсию по своему заводу. Такой формат обмена опытом показался интересным для партнеров. Вчера делегация из Китая приехала в Краснодар с ответным визитом, чтобы оценить объекты ГК ТОЧНО.
Эксперты компании показали иностранным коллегам город, провели презентацию, рассказали о своих проектах и обсудили планы совместной работы.
Пять башенных кранов из Китая уже используют в строительстве жилого района бизнес-класса «Патрики». Руководитель проекта Артем Мясищев провел экскурсию по объекту, где представители Zoomlion увидели свою технику в действии и лично протестировали машины.
Остальные краны будут использовать на строительной площадке самого крупного жилого района девелопера и одного из самых масштабных проектов России — «Первое место». Как писали Юга.ру, 15 декабря в этом жилом комплексе стартовала продажа квартир.
«Иностранная делегация была впечатлена размахом строительства в Краснодаре и качеством исполнения проектов нашей компании. Будем продолжать сотрудничать с Zoomlion и использовать их технику на объектах ГК ТОЧНО. Уверен, этот визит станет началом долгих и плодотворных партнерских отношений», — отметил директор ТОЧНО Транспорт Артур Тониянц.
В ноябре краснодарские проекты ТОЧНО оценили риелторы из Казани.