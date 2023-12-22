Делегация из Китая оценила краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Представители китайской компании Zoomlion посетили флагманский проект группы компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) в Краснодаре

В 2023 году транспортная компания ТОЧНО Транспорт (входит в ГК ТОЧНО), приобрела 10 башенных кранов марки Zoomlion. Zoomlion Heavy Industry — китайский завод по производству спецтехники: бетононасосов, бульдозеров, тракторов, автокранов, экскаваторов, погрузчиков и другой.

Чтобы наладить плодотворное сотрудничество с одним из ведущих девелоперов России, компания Zoomlion пригласила представителей ТОЧНО в Китай и организовала экскурсию по своему заводу. Такой формат обмена опытом показался интересным для партнеров. Вчера делегация из Китая приехала в Краснодар с ответным визитом, чтобы оценить объекты ГК ТОЧНО. 

Эксперты компании показали иностранным коллегам город, провели презентацию, рассказали о своих проектах и обсудили планы совместной работы.

Пять башенных кранов из Китая уже используют в строительстве жилого района бизнес-класса «Патрики». Руководитель проекта Артем Мясищев провел экскурсию по объекту, где представители Zoomlion увидели свою технику в действии и лично протестировали машины.

  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Остальные краны будут использовать на строительной площадке самого крупного жилого района девелопера и одного из самых масштабных проектов России — «Первое место». Как писали Юга.ру, 15 декабря в этом жилом комплексе стартовала продажа квартир.

«Иностранная делегация была впечатлена размахом строительства в Краснодаре и качеством исполнения проектов нашей компании. Будем продолжать сотрудничать с Zoomlion и использовать их технику на объектах ГК ТОЧНО. Уверен, этот визит станет началом долгих и плодотворных партнерских отношений», — отметил директор ТОЧНО Транспорт Артур Тониянц.

В ноябре краснодарские проекты ТОЧНО оценили риелторы из Казани.

ГК ТОЧНО Жилье Международное сотрудничество Недвижимость Строительство Технологии Экономика

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