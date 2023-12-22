Делегация из Китая оценила краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО

В 2023 году транспортная компания ТОЧНО Транспорт (входит в ГК ТОЧНО), приобрела 10 башенных кранов марки Zoomlion. Zoomlion Heavy Industry — китайский завод по производству спецтехники: бетононасосов, бульдозеров, тракторов, автокранов, экскаваторов, погрузчиков и другой.

Чтобы наладить плодотворное сотрудничество с одним из ведущих девелоперов России, компания Zoomlion пригласила представителей ТОЧНО в Китай и организовала экскурсию по своему заводу. Такой формат обмена опытом показался интересным для партнеров. Вчера делегация из Китая приехала в Краснодар с ответным визитом, чтобы оценить объекты ГК ТОЧНО.