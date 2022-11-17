ГК ТОЧНО презентовала проект жилого комплекса «Патрики» в Краснодаре в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной

Как рассказали в пресс-службе девелопера, пустырь превратится в активную жилую зону, а остатки наследия завода — в арт-объекты.

У комплекса говорящее название — «Патрики» — с отсылкой к московским Патриаршим прудам. Жилой район расположится в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной.

Комплекс займет территорию 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности — 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир. Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стилиле с современными фасадами и панорамными окнами.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер сохранит многолетние деревья, проведёт дополнительное озеленение и создаст пешеходный бульвар в центральной части комплекса. Во дворе создадут детскую игровую и спортивную инфраструктуру. На территории также предусмотрят подземный паркинг для жильцов и гостевые наземные парковки на более 4 тыс. машино-мест.

Согласно проекту ГК ТОЧНО, в каждом доме будут торговые галереи с магазинами, ресторанами, медицинскими центрами, фитнесом, коворкингом и другими сервисами. Вдоль торговых галерей установят веранды и летние кафе.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Патрики» могут стать альтернативой самым популярным городским местам. Этому будет способствовать не только инфраструктура комплекса, но и его расположение в развитой части города. Поблизости к микрорайону находятся торговые центры «СБС» и «Медиаплаза», а также парк «Солнечный остров».

В границах «Патриков» девелопер построит 3 детских сада: два на 280 и один на 240 мест, а также школу на 1550 мест. Социальные объекты рассчитаны таким образом, чтобы закрыть потребности жителей нового комплекса и близлежащих ЖК «Фамилия» и «Элегант». Также по периметру микрорайона вдоль улиц Сормовской и Лизы Чайкиной девелопер создаст пешеходные аллеи. Участок улицы Старокубанской благоустроят и приведут в единый архитектурный ансамбль с территорией ЖК «Элегант».

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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К строительству нового комплекса девелопер приступит в декабре 2022 года. Первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025 года вместе со всей социальной инфраструктурой.