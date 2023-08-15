Банк России повысил ключевую ставку до 12%. Экономист объяснил, какие изменения ждут россиян

ЦБ России 15 августа повысил ключевую ставку. Юга.ру поговорили об изменениях со специалистом

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года до 12% годовых. Это решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, объяснили в ЦБ. В Банке России сообщили, что, по оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом темпы прироста цен продолжают ускоряться. За последние три месяца в среднем текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

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Юга.ру узнали о том, чего ожидать после повышения ставки, у профессора, доктора экономических наук Александра Полиди: «Это повышение очень сильное, и оно уступает только повышению ставки в марте 2022 года. Очевидно, что инфляционные ожидания у ЦБ очень серьезные и инфляционные риски в экономике очень серьезные. Чем слабее рубль, тем выше инфляция — простая зависимость. Поскольку рубль обесценился очень сильно, и сейчас это одна из трех самых слабых валют мира, с этим нужно что-то делать, чтобы не получить серьезную инфляцию. Если будет инфляция, это уже и падение реальных доходов населения, и обесценивание покупательной способности денег, и сокращение инвестиций. Все эти опасности приводят к дестабилизации экономической ситуации». Чего ожидать? «Повысятся проценты по кредитам, повысятся проценты по депозитам. ЦБ хочет, чтобы доступных денег в экономике было меньше. Меньше денег — меньше рост цен. Повышение ставок по депозитам приведет к тому, что люди охотнее вкладывают деньги в сбережения, чем выплескивают на покупки. Например, те покупки, которые они делают, потому что кредиты дешевые или ставки по депозитам низкие.

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Нынешний процесс повышения ставок называется стерилизацией денежной массы, когда высокая процентная ставка превращает временно свободные деньги населения в депозиты в банках. Второй момент — повысятся ставки по кредитам, это однозначно, ради этого все и делается. То есть, проценты по кредитам повышаются, доступность их снижается. Значит, количество денег на потребительском рынке снижается, и цены стабилизируются, по крайней мере, растут не так быстро, как росли. Вместе с этим снижается курс иностранной валюты, то есть, повышается курс рубля. Пока мы с вами разговариваем, я вот смотрю, курс по сравнению со вчерашним днем уже на 3 рубля укрепился». Прогноз «Участники рынка, профессионалы-финансисты, понимают, что доходность депозитов, кредитов, государственных облигаций на внутреннем рынке повышается вместе с процентной ставкой. А вложения в иностранную валюту в расчете на ее дальнейший рост становятся менее привлекательными. Деньги оттекают с валютного рынка и валютный курс стабилизируется, снижается. То, что падение рубля остановится — это абсолютно точно. Иначе бы не было такое решение принято. Я ожидал повышения ставки на 2%, они повысили почти на 4%. Вопрос в другом — мы пока не можем прогнозировать, на сколько рубль укрепится. Мы не понимаем, какая сейчас насыщенность рынка рублями, валютой, ценными бумагами».