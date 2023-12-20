К медучреждениям Краснодара прикреплено более 1,5 млн человек. Это на 300 тыс. больше официального населения

Фактическое население Краснодара может составлять более 1,5 млн человек

Именно столько граждан официально прикреплено к медучреждениям города. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова.

Однако по данным Росстата, в кубанской столице проживают 1 млн 226 тыс. 226 человек. Разница в показателях составляет почти 300 тыс.

Также Евгений Филиппов рассказал, что за 11 месяцев 2023 года в Краснодаре родились 15 тыс. 732 ребенка, в том числе 390 двоен и семь троен. Что касается общей смертности, то она уменьшилась до 10,3%. А средняя продолжительность жизни в краевой столице составляет 74,3 года.

Краснодарстат, в свою очередь, опубликовал статистику браков и разводов за первые 10 месяцев 2023 года, а также общее число родившихся и умерших в Краснодарском крае и Адыгее.

Как писали Юга.ру, российский Forbes назвал Краснодар лучшим городом для бизнеса в России в 2023 году. По данным авторов рейтинга, средняя зарплата в городе составляет 70 тыс. 745 рублей, а население с 2018 года выросло на 25%.