В Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года поженились 38 тыс. пар, а развелись 25 тыс.

Краснодарстат рассказал о количестве родившихся и умерших в регионе за 10 месяцев 2023 года. Также стало известно о числе браков и разводов

По данным аналитиков, в Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года родилось 44 089 человек. За тот же период в крае умерло 59 699 человек, из них 179 младенцев (до года).

Таким образом, естественная убыль населения в региона составила 15 610 человек.

За 10 месяцев 2023 года в Краснодарском крае заключили 38 269 браков. За тот же период среди жителей региона развелись 25 363 пары.

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В Адыгее за январь-октябрь 2023 года родилось 3 576 человек. За аналогичный период 2022 года в республике родилось на 100 человек больше. Умерло за 10 месяцев 4 368 человек. В 2022 году за аналогичный период в Адыгее ушли из жизни 5 223 человека.

За 10 месяцев 2023 года в Адыгее поженились 2 025 пар, развелись — 1 818.