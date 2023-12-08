Вина Краснодарского края и Крыма возглавили топ-100 по РФ
7 декабря Simple Wine News и исследовательская компания Ratingtelling опубликовали первый ежегодный рейтинг российских вин
C июля по середину октября эксперты оценили свыше 2 тыс. образцов напитков из разных регионов РФ в рамках «Большой русской винной экспедиции». Лидером рейтинга стало коллекционное выдержанное белое вино «Кокур Белый Сурож» 1986 года от винодельни «Массандра» (Крым). Оно получило 94 балла.
Читайте также:
Следом идет вино от имения «Сикоры» — «Каберне Совиньон Семейный Резерв ЗГУ Семигорье» (Новороссийск) с результатом 93 балла. Замыкает тройку «Красностоп золотовский» 2019 года, созданный в «Студии вина «Галина» (Ростовская область).
Также в десятку лучших вошли вино с виноградника «Листва», расположенного в районе Севастополя, саперави «100 Оттенков красного» от «Фанагории» (Тамань), Alma Valley Sauvignon с виноградников села Вилино в Западном Крыму, «Burnier саперави» от ЗГУ «Кубань» (Новороссийск).
Как писали Юга.ру, в России приняли закон о повышении акцизов на вино и шампанское втрое с мая 2024 года. Налог будет расти три года подряд. Однако кубанские виноделы заявили, что цены на напитки расти пока не будут.