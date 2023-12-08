Вина Краснодарского края и Крыма возглавили топ-100 по РФ

C июля по середину октября эксперты оценили свыше 2 тыс. образцов напитков из разных регионов РФ в рамках «Большой русской винной экспедиции». Лидером рейтинга стало коллекционное выдержанное белое вино «Кокур Белый Сурож» 1986 года от винодельни «Массандра» (Крым). Оно получило 94 балла.

Следом идет вино от имения «Сикоры» — «Каберне Совиньон Семейный Резерв ЗГУ Семигорье» (Новороссийск) с результатом 93 балла. Замыкает тройку «Красностоп золотовский» 2019 года, созданный в «Студии вина «Галина» (Ростовская область).

Также в десятку лучших вошли вино с виноградника «Листва», расположенного в районе Севастополя, саперави «100 Оттенков красного» от «Фанагории» (Тамань), Alma Valley Sauvignon с виноградников села Вилино в Западном Крыму, «Burnier саперави» от ЗГУ «Кубань» (Новороссийск).

Как писали Юга.ру, в России приняли закон о повышении акцизов на вино и шампанское втрое с мая 2024 года. Налог будет расти три года подряд. Однако кубанские виноделы заявили, что цены на напитки расти пока не будут.