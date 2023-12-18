Мэрия Краснодара рассказала, на каких улицах в 2024 году отремонтируют дорогу
В Краснодаре в 2024 году планируют отремонтировать 44 участка дорог. На сайте администрации появился список улиц
Администрация сообщила, на каких участках ремонт дороги в Краснодаре начнут в ближайшее время.
В список вошли:
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подъезд к п. Победитель от улицы Восточный обход до Весенней;
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улица Береговая от Индустриальной до пр. Затонного;
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улица Восточная от Степной до Курганной (ст. Елизаветинская);
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улица Советская от Степной до Раздольной (ст. Елизаветинская);
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улица Дорожная от 3-ймТрудовой до Черешневой;
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улица им. Ивана Сусанина от Дзержинского до Живило;
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улица Липовая от Путеводной до Учительской (пос. Индустриальный);
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улица Свободная;
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улица им. Стасова от Верхней до Новой и от дома № 165 до улицы Уральской;
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улица Майкопская от Адыгейской Набережной до Димитрова.
Полный список можно увидеть здесь.
В мэрии также рассказали, что в 2023 году в Краснодаре обновили 40 участков дорог протяженностью больше 60 км.
Напомним, в ноябре 2023 года в Краснодарском театре драмы начали ремонт фасада.