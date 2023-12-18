Мэрия Краснодара рассказала, на каких улицах в 2024 году отремонтируют дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре в 2024 году планируют отремонтировать 44 участка дорог. На сайте администрации появился список улиц

Администрация сообщила, на каких участках ремонт дороги в Краснодаре начнут в ближайшее время.

В список вошли:

  • подъезд к п. Победитель от улицы Восточный обход до Весенней;

  • улица Береговая от Индустриальной до пр. Затонного;

  • улица Восточная от Степной до Курганной (ст. Елизаветинская);

  • улица Советская от Степной до Раздольной (ст. Елизаветинская);

  • улица Дорожная от 3-ймТрудовой до Черешневой;

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  • улица им. Ивана Сусанина от Дзержинского до Живило;

  • улица Липовая от Путеводной до Учительской (пос. Индустриальный);

  • улица Свободная;

  • улица им. Стасова от Верхней до Новой и от дома № 165 до улицы Уральской;

  • улица Майкопская от Адыгейской Набережной до Димитрова.

Полный список можно увидеть здесь.

В мэрии также рассказали, что в 2023 году в Краснодаре обновили 40 участков дорог протяженностью больше 60 км.

Напомним, в ноябре 2023 года в Краснодарском театре драмы начали ремонт фасада.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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