В Краснодаре за 86 млн рублей отреставрируют дом на улице Мира
В Краснодаре ищут подрядчика для реставрации дома конца XIX века
На сайте госзакупок 14 декабря 2023 года разместили заявку на реставрацию здания в центре Краснодара. На это обратили внимание коллеги из РБК.
Документы опубликовала «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края. В тексте указано, что подрядчик нужен для проведения реставрационных работ на объекте культурного значения.
Дом на улице Мира, 28 построили в конце XIX века. На данный момент в здании расположен Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, бар и другие организации.
Начать работы подрядчик должен в феврале 2024 года, а завершить реставрацию здания к 26 декабря 2025 года.
Недавно Юга.ру рассказывали, где в Краснодаре найти отреставрированные двери. Читайте и смотрите в большом культурном материале.