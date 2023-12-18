В Краснодаре за 86 млн рублей отреставрируют дом на улице Мира

Краснодарский край

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  • Дом жилой конца XIX века, ул. Мира, 28 © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
    Дом жилой конца XIX века, ул. Мира, 28 © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

В Краснодаре ищут подрядчика для реставрации дома конца XIX века

На сайте госзакупок 14 декабря 2023 года разместили заявку на реставрацию здания в центре Краснодара. На это обратили внимание коллеги из РБК.

Документы опубликовала «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края. В тексте указано, что подрядчик нужен для проведения реставрационных работ на объекте культурного значения.

Дом на улице Мира, 28 построили в конце XIX века. На данный момент в здании расположен Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, бар и другие организации.

Начать работы подрядчик должен в феврале 2024 года, а завершить реставрацию здания к 26 декабря 2025 года.

Недавно Юга.ру рассказывали, где в Краснодаре найти отреставрированные двери. Читайте и смотрите в большом культурном материале.

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