В Краснодаре за 86 млн рублей отреставрируют дом на улице Мира

В Краснодаре ищут подрядчика для реставрации дома конца XIX века

На сайте госзакупок 14 декабря 2023 года разместили заявку на реставрацию здания в центре Краснодара. На это обратили внимание коллеги из РБК.

Документы опубликовала «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края. В тексте указано, что подрядчик нужен для проведения реставрационных работ на объекте культурного значения. Дом на улице Мира, 28 построили в конце XIX века. На данный момент в здании расположен Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, бар и другие организации.

Начать работы подрядчик должен в феврале 2024 года, а завершить реставрацию здания к 26 декабря 2025 года.