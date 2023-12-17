Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, некоторые дневные рейсы отправляются с задержкой

На момент публикации известно как минимум об одиннадцати рейсах, которые должны вылететь с задержкой относительно запланированного времени. Длительность задержек составляет от 15 минут до 2,5 часов. Все данные взяты с онлайн-табло, пассажирам рекомендуем мониторить сайт и следить за объявлениями в аэропорту, так как время вылета может быть скорректировано.

Чтобы увидеть второй скриншот, листайте вправо.

  • © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи с сайта aer.aero/flights/online-schedule/
    © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи с сайта aer.aero/flights/online-schedule/
  • © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи с сайта aer.aero/flights/online-schedule/
    © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи с сайта aer.aero/flights/online-schedule/

Предположительно это может быть связано с тем, что в ночь с 16 на 17 декабря в Москве задержали или отменили более 50 рейсов из-за снегопада.

Вторая возможная причина — ограничение аэронавигации над Волгоградом. СМИ сообщают, что ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями работали системы ПВО.

Юга.ру писали, что после так называемого тестового полета в аэропорт Краснодара (закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года) рабочая группа Минобороны сочла возможным возобновление его работы.

Также в декабре появилась информация о будущей частичной реконструкции аэропорта Геленджика, который также остается закрытым.

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Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются
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