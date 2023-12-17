Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются

На момент публикации известно как минимум об одиннадцати рейсах, которые должны вылететь с задержкой относительно запланированного времени. Длительность задержек составляет от 15 минут до 2,5 часов. Все данные взяты с онлайн-табло , пассажирам рекомендуем мониторить сайт и следить за объявлениями в аэропорту, так как время вылета может быть скорректировано.

Предположительно это может быть связано с тем, что в ночь с 16 на 17 декабря в Москве задержали или отменили более 50 рейсов из-за снегопада.

Вторая возможная причина — ограничение аэронавигации над Волгоградом. СМИ сообщают, что ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями работали системы ПВО.