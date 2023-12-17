Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются
По данным онлайн-табло сочинского аэропорта, некоторые дневные рейсы отправляются с задержкой
На момент публикации известно как минимум об одиннадцати рейсах, которые должны вылететь с задержкой относительно запланированного времени. Длительность задержек составляет от 15 минут до 2,5 часов. Все данные взяты с онлайн-табло, пассажирам рекомендуем мониторить сайт и следить за объявлениями в аэропорту, так как время вылета может быть скорректировано.
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Предположительно это может быть связано с тем, что в ночь с 16 на 17 декабря в Москве задержали или отменили более 50 рейсов из-за снегопада.
Вторая возможная причина — ограничение аэронавигации над Волгоградом. СМИ сообщают, что ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями работали системы ПВО.
Юга.ру писали, что после так называемого тестового полета в аэропорт Краснодара (закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года) рабочая группа Минобороны сочла возможным возобновление его работы.
Также в декабре появилась информация о будущей частичной реконструкции аэропорта Геленджика, который также остается закрытым.