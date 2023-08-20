Краснодарцы заявили, что «НЭСК» повредил деревья и плитку на новом бульваре

Две видеозаписи появились в телеграм-канале района в пятницу, 18 августа. В первой местная жительница рассказала, что некие работники с тяжелой техникой ведут работы прямо посреди лесополосы, уничтожая зеленые насаждения и саженцы. На второй видно, что трактор с ковшом заехал прямо на тротуар и ссыпает землю в предварительно вырытый ров, а работник практически топчет молодой саженец высотой не более 30 см.

Вот что рассказала женщина:

«Обращение к организации «НЭСК» города Краснодара. Дело в том, что сейчас производятся работы по улице Лаперуза, вдоль лесополосы. Жители района благоустраивают свой район, тем самым вдоль этого всего бульвара жителями были организованы субботники, собирались деньги, мы выращивали деревья. У нас там посажено 300 павловний, 200 можжевельников, 200 яблонь, 50 сиреней, 70 роз. Вы все это взяли и испортили. Люди носили канистрами воду, люди организовывали каждую субботу субботники, пололи траву руками, собирали деньги — для чего, для чего мы заботимся? Чтобы жить в красивом районе. Чтобы пришел какой-то «НЭСК»?! Я больше чем уверена, что нет никаких порубочных билетов на порубку этих деревьев, которые вы сейчас там ломаете. Дело в том, что наверняка нет никаких документов, нет топосъемки, ничего не нанесено. Производят на нашем районе полный беспредел. «НЭСК» творит такие «чудеса» ежедневно, где хотят, там раскапывают. И никто на это не обращает внимание. И пожалуйста, обращаюсь к администрации, полиции, милиции, ко всем: наведите порядок в нашем городе. Остановите тот беспредел, который сейчас творится. Половину лесополосы они уже испортили, засыпали все деревья наши своими этими машинами, землей. Остановите и проверьте. Пусть уйдут с лесополосы, отойдут подальше. За лесополосой предостаточно полей, пусть там берут и роют, наведите, пожалуйста, порядок».

На втором видео она снимает непосредственно место действия и происходящие работы. Вот как она комментирует происходящее:

«Вот так вот у нас делается. Сделали тротуар, жители выращивают деревья вот так вот и какой-то «НЭСК» залез вот уже. Не знаю, есть ли у них вообще порубочные билеты, почему они вот так вот не отступают за лесополосу, а вот здесь сейчас берут и все гадят. Вот берет и ему пофиг на все. Пожалуйста, ведется работа, тяп-ляп».