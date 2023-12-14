В России могут снизить возраст досрочного выхода на пенсию

После реформы, которая стартовала в 2019 году, возраст выхода на пенсию увеличился на пять лет. Для мужчин он составляет 65 лет, для женщин — 60. Однако в законодательстве есть опция выхода на заслуженный отдых на два года раньше. Для этого нужно выполнить определенные условия: работать «в белую» с уплатой пенсионных взносов 42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно.

Сергей Миронов предлагает снизить эту планку для мужчин до 37 лет, а для женщин — до 32 лет. При этом использовать эту возможность можно не ранее достижения 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, сообщают «Известия».