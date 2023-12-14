В России могут снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить возраст досрочного выхода на пенсию
После реформы, которая стартовала в 2019 году, возраст выхода на пенсию увеличился на пять лет. Для мужчин он составляет 65 лет, для женщин — 60. Однако в законодательстве есть опция выхода на заслуженный отдых на два года раньше. Для этого нужно выполнить определенные условия: работать «в белую» с уплатой пенсионных взносов 42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно.
Сергей Миронов предлагает снизить эту планку для мужчин до 37 лет, а для женщин — до 32 лет. При этом использовать эту возможность можно не ранее достижения 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, сообщают «Известия».
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«Данная норма будет являться весомым стимулирующим инструментом для граждан работы в «белой» зоне экономики и уплаты отчислений во внебюджетные фонды. По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы, что не только превысит дополнительные затраты, связанные с фактическим снижения пенсионного возраста у граждан, которые получат право на досрочный выход на пенсию, но и позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента», — пояснил автор законопроекта.
Как писали Юга.ру, Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в России. С 1 января 2024 года индексация составит 7,5%.