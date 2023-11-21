Что нужно краснодарцам для достойной жизни на пенсии? Узнал Сбер

Краснодарский край

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  • «Ласточка» в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    «Ласточка» в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Жителям Краснодара для качественной жизни на пенсии нужно полноценное питание, современная бытовая техника и путешествия

При этом приоритетность критериев за последние три года изменилась, а краснодарцы стали больше внимания уделять сбережениям и путешествиям. Такие результаты показал опрос СберНПФ.

Респонденты в ходе опроса перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье краснодарских пенсионеров.

Опрошенные горожане в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили:

  • полноценное питание, в том числе вне дома (99%);
  • возможность приобретать современную бытовую технику (99%);
  • поездки на отдых по России и за границу (91%);
  • качественную медицину, в том числе платную (91%);
  • долгосрочные сбережения (90%).

Аналогичное исследование СберНПФ проводил в 2020 году. Тогда долгосрочные сбережения жители Краснодара оставили за пределами пятёрки, а лидерство разделили «собственное жильё» и «качественная медицина». За три года на пять процентных пунктов выросла значимость «путешествий, поездок по России и за границу»: с 86% до 91% голосов.

Кому повысят пенсии в 2024-м году:

«Краснодарцы ценят комфорт и планируют сохранять привычное качество жизни и на пенсии. При этом остаётся значимой и финансовая стабильность: в 2020 году 87% опрошенных желали иметь капитал для достойной жизни на пенсии, в 2023 году — уже 90%. Откладывать на эту цель можно с помощью широкой линейки вкладов от Сбера, а также пенсионных программ СберНПФ. Ещё один инструмент заработает в 2024 году: программа долгосрочных сбережений. С ней краснодарцы смогут получить до 108 тыс. софинансирования от государства, а также активно управлять пенсионными накоплениями», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

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Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отмечает, что россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: «Оценка этого параметра в среднем по стране выросла на семь процентных пунктов. Если три года назад 86% респондентов считали необходимым условием достойной жизни на пенсии личный капитал, то в 2023 году их уже 93%. Причём для женщин накопления на заслуженный отдых ― ценность номер один: её озвучили 99% опрошенных (у мужчин — 85%). Далее в женском рейтинге обязательных благ следуют полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и своё жильё (94%). В мужской список приоритетов вошли полноценное питание (93%), собственная недвижимость (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88%)».

Исследование проводили в октябре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В нем поучаствовали 15 тыс. респондентов старше 18 лет.

Какие блага, по вашему мнению, должны быть доступны обычной семье краснодарских пенсионеров? Множественный ответ в % от общего числа респондентов.

Вариант ответа

2020

2023

Качественное, полноценное питание, в том числе вне дома

97%

99%

Накопления для преодоления неприятностей и трудностей

87%

90%

Собственный дом, квартира

98%

86%

Качественная медицина, включая платную

98%

91%

Доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т. д.)

97%

85%

Современная бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина и т. д.)

96%

99%

Занятия спортом или любимым делом

96%

79%

Путешествия, отдых в России и за границей

86%

91%

Собственный автомобиль

75%

72%

Возможность самому организовывать свою жизнь

92%

51%

Большое количество свободного времени

36%

26%

Помощь по дому (няня, домработница)

29%

21%

Дорогая техника для отдыха и хобби — зеркальная фотокамера и пр.

33%

13%
Банки Деньги Пенсии Пенсионеры путешествия Сбербанк Финансы

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