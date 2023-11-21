Что нужно краснодарцам для достойной жизни на пенсии? Узнал Сбер
Жителям Краснодара для качественной жизни на пенсии нужно полноценное питание, современная бытовая техника и путешествия
При этом приоритетность критериев за последние три года изменилась, а краснодарцы стали больше внимания уделять сбережениям и путешествиям. Такие результаты показал опрос СберНПФ.
Респонденты в ходе опроса перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье краснодарских пенсионеров.
Опрошенные горожане в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили:
- полноценное питание, в том числе вне дома (99%);
- возможность приобретать современную бытовую технику (99%);
- поездки на отдых по России и за границу (91%);
- качественную медицину, в том числе платную (91%);
- долгосрочные сбережения (90%).
Аналогичное исследование СберНПФ проводил в 2020 году. Тогда долгосрочные сбережения жители Краснодара оставили за пределами пятёрки, а лидерство разделили «собственное жильё» и «качественная медицина». За три года на пять процентных пунктов выросла значимость «путешествий, поездок по России и за границу»: с 86% до 91% голосов.
Кому повысят пенсии в 2024-м году:
«Краснодарцы ценят комфорт и планируют сохранять привычное качество жизни и на пенсии. При этом остаётся значимой и финансовая стабильность: в 2020 году 87% опрошенных желали иметь капитал для достойной жизни на пенсии, в 2023 году — уже 90%. Откладывать на эту цель можно с помощью широкой линейки вкладов от Сбера, а также пенсионных программ СберНПФ. Ещё один инструмент заработает в 2024 году: программа долгосрочных сбережений. С ней краснодарцы смогут получить до 108 тыс. софинансирования от государства, а также активно управлять пенсионными накоплениями», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отмечает, что россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: «Оценка этого параметра в среднем по стране выросла на семь процентных пунктов. Если три года назад 86% респондентов считали необходимым условием достойной жизни на пенсии личный капитал, то в 2023 году их уже 93%. Причём для женщин накопления на заслуженный отдых ― ценность номер один: её озвучили 99% опрошенных (у мужчин — 85%). Далее в женском рейтинге обязательных благ следуют полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и своё жильё (94%). В мужской список приоритетов вошли полноценное питание (93%), собственная недвижимость (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88%)».
Исследование проводили в октябре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В нем поучаствовали 15 тыс. респондентов старше 18 лет.
Какие блага, по вашему мнению, должны быть доступны обычной семье краснодарских пенсионеров? Множественный ответ в % от общего числа респондентов.
|
Вариант ответа
|
2020
|
2023
|
Качественное, полноценное питание, в том числе вне дома
|
97%
|
99%
|
Накопления для преодоления неприятностей и трудностей
|
87%
|
90%
|
Собственный дом, квартира
|
98%
|
86%
|
Качественная медицина, включая платную
|
98%
|
91%
|
Доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т. д.)
|
97%
|
85%
|
Современная бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина и т. д.)
|
96%
|
99%
|
Занятия спортом или любимым делом
|
96%
|
79%
|
Путешествия, отдых в России и за границей
|
86%
|
91%
|
Собственный автомобиль
|
75%
|
72%
|
Возможность самому организовывать свою жизнь
|
92%
|
51%
|
Большое количество свободного времени
|
36%
|
26%
|
Помощь по дому (няня, домработница)
|
29%
|
21%
|
Дорогая техника для отдыха и хобби — зеркальная фотокамера и пр.
|
33%
|
13%