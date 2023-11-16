Кому повысят пенсии в 2024-м году? Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю
Юга.ру узнали о повышении страховых пенсий на Кубани. Рассказываем, как и у кого вырастут выплаты
Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в России. С 1 января 2024 года индексация составит 7,5%. Фиксированная часть пенсии составит 8134 рублей (было 7915 рублей), а стоимость одного балла подняли до 133 рублей (было 129 рублей).
Юга.ру спросили об изменениях в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю. Там рассказали, что повышение затронет почти 1,225 миллиона неработающих пенсионеров Краснодарского края. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости на Кубани вырастет до 20 864 рублей.
«Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой страховой пенсии. Чтобы рассчитать, на сколько увеличится пенсия с 1 января 2024 года, необходимо размер страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2023 года умножить на 0,075», — пояснил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Обиход.
То есть, пенсия вырастет на сумму, которая получилась после умножения (на 7,5%).
Как писали Юга.ру, опрос показал, что почти половина краснодарцев считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин. Подробнее можно прочитать по ссылке.