Кому повысят пенсии в 2024-м году? Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю

Юга.ру узнали о повышении страховых пенсий на Кубани. Рассказываем, как и у кого вырастут выплаты

Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в России. С 1 января 2024 года индексация составит 7,5%. Фиксированная часть пенсии составит 8134 рублей (было 7915 рублей), а стоимость одного балла подняли до 133 рублей (было 129 рублей).

Юга.ру спросили об изменениях в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю. Там рассказали, что повышение затронет почти 1,225 миллиона неработающих пенсионеров Краснодарского края . В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости на Кубани вырастет до 20 864 рублей.

«Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой страховой пенсии. Чтобы рассчитать, на сколько увеличится пенсия с 1 января 2024 года, необходимо размер страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2023 года умножить на 0,075 », — пояснил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Обиход.

То есть, пенсия вырастет на сумму, которая получилась после умножения (на 7,5%).