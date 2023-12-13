В Анапе 15 декабря отметят День города. Публикуем программу мероприятий
Мэрия Анапы представила программу развлечений в честь Дня города
15 декабря Анапа отметит День города. Пресс-служба администрации опубликовала афишу праздничных мероприятий:
- в 10:00 в сквере «Россия» поднимут большой флаг Анапы;
- с 15:00 на уличной сцене «Ракушка» будут проходить интерактивы: «Песни о городе», концерт «Старые песни о главном», флешмоб «Этот город», загадки для зрителей;
- в 18:00 на Театральной площади зажгут огни главной елки курорта, в тот же момент заработают новогодние инсталляции города;
- в 18:00 на лаундж-зоне центрального пляжа откроют сезонный проект «Зимуй в Анапе!».
В 2023 году Анапа отметит 242 года со дня основания города.
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