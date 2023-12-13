В Анапе 15 декабря отметят День города. Публикуем программу мероприятий

Краснодарский край

Распечатать

  • Анапа © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Анапа © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Мэрия Анапы представила программу развлечений в честь Дня города

15 декабря Анапа отметит День города. Пресс-служба администрации опубликовала афишу праздничных мероприятий:

  • в 10:00 в сквере «Россия» поднимут большой флаг Анапы;
  • с 15:00 на уличной сцене «Ракушка» будут проходить интерактивы: «Песни о городе», концерт «Старые песни о главном», флешмоб «Этот город», загадки для зрителей;
  • в 18:00 на Театральной площади зажгут огни главной елки курорта, в тот же момент заработают новогодние инсталляции города;
  • в 18:00 на лаундж-зоне центрального пляжа откроют сезонный проект «Зимуй в Анапе!».

В 2023 году Анапа отметит 242 года со дня основания города.

Читайте также:

Напомним, компания «Творческие Технологии» стала победителем архитектурного конкурса проектов будущего курорта «Новая Анапа». Подробнее о том, что собираются построить, читайте здесь.

Анапа Курорты и туризм Праздники

Новости

В Анапе 15 декабря отметят День города. Публикуем программу мероприятий
Власти Краснодара показали схему движения грузовиков в городе перед Новым годом
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за гололеда
В Сочи открылись ярмарки с новогодними товарами
Что известно об открытии аэропорта в Краснодаре: собрали официальные данные
В Сочи решили привести пляжи к новому единому стилю

Лента новостей

Реклама на сайте