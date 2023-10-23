В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»

На выходных в Анапе открыли спортивный комплекс площадью более 7 тыс. кв. метров

В Анапе открыли два новых спортивных объекта — волейбольный комплекс «Волейград Арена» и 25-метровый бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Общая площадь комплекса составляет более 7,7 тыс. кв. метров. Его оснастили профессиональной волейбольной ареной, установили трибуны на 1500 мест и сделали бассейн с пятью дорожками.