В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На выходных в Анапе открыли спортивный комплекс площадью более 7 тыс. кв. метров

В Анапе открыли два новых спортивных объекта — волейбольный комплекс «Волейград Арена» и 25-метровый бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Общая площадь комплекса составляет более 7,7 тыс. кв. метров. Его оснастили профессиональной волейбольной ареной, установили трибуны на 1500 мест и сделали бассейн с пятью дорожками.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В пресс-службе отметили, что это один из крупнейших в России универсальный спортивный объект международного уровня. Там смогут тренироваться не только спортсмены, но и местные жители.

Как писали Юга.ру, в августе в Краснодаре открыли стадион «Динамо». Жители города ежедневно могут бесплатно тренироваться там на беговых дорожках. 

Анапа Волейбол Плавание Спорт Спортивное строительство

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В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»
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