Власти выбрали проект курорта «Новая Анапа». Показываем, что планируют строить

Предыстория: Курорт «Новая Анапа» хотят построить между Черным морем и Кизилташским лиманом. Этот туристический кластер — проект федерального значения. Его реализуют власти Краснодарского края совместно с «Туризм.РФ». Там планируют построить детский реабилитационный центр, спортивный лагерь, клинику для онкобольных и негосударственную школу. Возведение проекта называют «второй Олимпийской стройкой» и оценивают в 1 трлн рублей. Мэр Анапы заявил, что всесезонный курорт сможет принимать около 5 млн туристов в год. 20 октября 2023 года финалисты архитектурного конкурса продемонстрировал и проекты «Новой Анапы».

Пресс-служба корпорации «Туризм.РФ» сообщила, что 29 ноября в Москве определили победителя архитектурного конкурса проектов «Новой Анапы». Им стал консорциум под лидерством компании «Творческие Технологии».



«Всего было подано более 60 заявок из 11 стран. Предложения победителя станут основой для формирования внешнего облика «Новой Анапы». При реализации проекта будет создано до 25 тыс. новых рабочих мест, а ежегодный туристический поток в Анапский район Краснодарского края по прогнозам вырастет до 3 млн человек», — рассказал зампредседателя правительства РФ, председатель жюри конкурса Дмитрий Чернышенко.

29 ноября телеграм-канал корпорации «Туризм.РФ» опубликовал видеопрезентацию проекта победителя. На ней представлены: туристический автовокзал, легкое метро, крытые парковки, торговые точки, стоянки для вертолетов, отели, санатории, олимпиадный кампус, спортивные зоны, парк с тематическими павильонами и фермерским рынком. Объекты будут расположены на территории 937 га, а гостиничный фонд составит 15 тыс. номеров.