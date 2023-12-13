Полиция Краснодарского края рассказала о телефонном мошенничестве с использованием новых пятитысячных купюр

ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказало о виде мошенничества с использованием пятитысячных купюр нового дизайна.

По данным полиции, мошенники звонят потенциальным жертвам с информацией о том, что правоохранительные органы хотят проверить наличные средства гражданина. Особое внимание при этом преступники уделяют новым купюрам номиналом в 5 тыс. рублей.

Мошенник объясняет, что для проверки денег нужно воспользоваться приложением Банка России. Но позже вместо официального приложения гражданину отправляют ссылку, которая создана для взлома мобильного устройства.