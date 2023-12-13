Полиция Краснодарского края рассказала о телефонном мошенничестве с использованием новых пятитысячных купюр
Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества. Преступники получают доступ к смартфонам граждан
ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказало о виде мошенничества с использованием пятитысячных купюр нового дизайна.
По данным полиции, мошенники звонят потенциальным жертвам с информацией о том, что правоохранительные органы хотят проверить наличные средства гражданина. Особое внимание при этом преступники уделяют новым купюрам номиналом в 5 тыс. рублей.
Мошенник объясняет, что для проверки денег нужно воспользоваться приложением Банка России. Но позже вместо официального приложения гражданину отправляют ссылку, которая создана для взлома мобильного устройства.
«Официальное приложение «Банкноты Банка России» возможно скачать только с официального сайта финансового регулятора. В этом приложении представлена информация о защитных признаках всех банкнот. С помощью этого приложения нельзя определить подлинность имеющихся у человека банкнот», — сообщает полиция.
Напомним, Центральный Банк России ввел в обращение обновленные купюры 1000 рублей и 5000 рублей. Позже ЦБ решил доработать дизайн новой купюры номиналом в 1 тыс. рублей из-за критики выбранного изображения.