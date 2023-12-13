Полиция Краснодарского края рассказала о телефонном мошенничестве с использованием новых пятитысячных купюр

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Robin Worrall, Unsplash.com
    © Фото Robin Worrall, Unsplash.com

Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества. Преступники получают доступ к смартфонам граждан

ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказало о виде мошенничества с использованием пятитысячных купюр нового дизайна.

По данным полиции, мошенники звонят потенциальным жертвам с информацией о том, что правоохранительные органы хотят проверить наличные средства гражданина. Особое внимание при этом преступники уделяют новым купюрам номиналом в 5 тыс. рублей.

Мошенник объясняет, что для проверки денег нужно воспользоваться приложением Банка России. Но позже вместо официального приложения гражданину отправляют ссылку, которая создана для взлома мобильного устройства.

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«Официальное приложение «Банкноты Банка России» возможно скачать только с официального сайта финансового регулятора. В этом приложении представлена информация о защитных признаках всех банкнот. С помощью этого приложения нельзя определить подлинность имеющихся у человека банкнот», — сообщает полиция.

Напомним, Центральный Банк России ввел в обращение обновленные купюры 1000 рублей и 5000 рублей. Позже ЦБ решил доработать дизайн новой купюры номиналом в 1 тыс. рублей из-за критики выбранного изображения.

Банк России Деньги Полиция

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