Банк России выпустил серебряную монету «Творчество Леонида Гайдая»

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  • Монета «Творчество Леонида Гайдая» © скриншот видео Банка России https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638376236879446125COINS.htm
    Монета «Творчество Леонида Гайдая» © скриншот видео Банка России https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638376236879446125COINS.htm

ЦБ 8 декабря выпустил в обращение памятную серебряную монету в номиналом 3 рубля в честь Леонида Гайдая

В России 8 декабря в оборот вышла памятная серебряная монета «Творчество Леонида Гайдая», об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Всего выпустили 3 тыс. монет.

В состав монеты вошло серебро 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Диаметр монеты 39 мм.

На лицевой стороне монеты разместили рельефное изображение герба Российской Федерации, там же написано: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

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Портрет Леонида Гайдая находится на оборотной стороне монеты. На изображении советский режиссер держит в руках своего любимого домашнего питомца. Также на картинке разместили кинокамеру и кинопленку. На монете указаны годы жизни режиссера — 1923–1993 и подпись (факсимиле) Гайдая.

Леонид Гайдай — один из самых популярных советских режиссеров, сценарист, киноактер. Известен фильмами «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Эти и другие работы в советском обществе разошлись на цитаты.

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