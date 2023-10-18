ЦБ приостановил выпуск новых банкнот в 1000 рублей: верующих оскорбил храм без креста
Банк России решил доработать дизайн новой купюры 1000 рублей из-за возмущений РПЦ
Предыстория: 16 октября Банк России ввел в обращение новые купюры 5000 и 1000 рублей. Узнать про изображения на обновленных банкнотах можно здесь.
Новые 100-рублевые купюры поступили в оборот в Краснодарском крае:
Утром 18 октября Банк России сообщил, что приостановил выпуск банкноты 1000 рублей. Было принято решение доработать дизайн купюры.
Представители церкви в день выпуска банкнот возмутились изображением на 1000 рублях из-за храма без креста. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда написал в своем телеграм-канале:
«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».
Сенатор РФ Андрей Клишас поддержал позицию Легойды и заявил, что подобные обсуждения должны проходить с представителями церкви.
«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно», — написал в своем телеграм-канале сенатор.
Священник РПЦ и телеведущий Павел Островский также возмутился дизайном новых банкнот:
«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем».
В числе оскорбленных был и руководитель Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов. Он заявил, что новыми купюрами ЦБ разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь.
«На этом фоне за малейшие негативные проявления в отношении ислама — вас увезут в горы и будут делать все что угодно, без каких-либо последствий. Как говорится, почувствуйте разницу», — подытожил Изюмов.
Пресс-служба Южного ГУ Банка России отказалась отдельно комментировать конфликт.
Как сообщали ранее Юга.ру, Банк России снова выпустил купюры 5 и 10 рублей. О том, зачем их пустили в оборот мы писали здесь.