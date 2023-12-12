Синоптики прогнозируют потепление в Краснодарском крае и Крыму в конце недели

На юге России и Северном Кавказе потеплеет к выходным 16-17 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

По ее словам, в первой половине недели в Калмыкии, Астраханской, Ростовской областях и в Краснодарском крае будет ненастная погода со снегом, метелями и гололедом.

Синоптик добавила, что в Крыму и на Кубани к концу недели температура воздуха поднимется до 9-14 °С. К 15 декабря в дневные часы в Ростове-на-Дону потеплеет до 8 °С, в Краснодаре столбики термометров поднимутся до 17 °С, при этом будут идти небольшие дожди.

В Сочи до 14 декабря прогнозируют 10-12 °С и дожди. К концу недели на курорте потеплеет до 15-17 °С. В Севастополе в середине недели будет 17-19 °С и дожди, а 14 декабря столбики термометров в городе поднимутся до 12-14 °С, будет ветрено, но без осадков. В пятницу, 15 декабря, в Севастополе пройдут дожди, синоптики прогнозируют 9-11 °С.