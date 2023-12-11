Жители Краснодара готовы потратить 15 тыс. рублей на подарки к Новому году 2023

Краснодарцы стали тратить больше денег на подарки к Новому году

82% россиян будут дарить что-то на Новый год. Это на 6% больше, чем в декабре прошлого года. Чаще всего поздравляют родственников, 17% опрошенных сделают подарок себе, 14% — коллегам.

На новогодние презенты россияне потратят на 14% больше, чем год назад: 14300 и 12500 рублей соответственно. Мужчины делают подарки реже, но их бюджет выше, чем у женщин — 16700 против 11600 рублей.

Согласно исследованию портала SuperJob, Краснодарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 15300 рублей. В 2022-м сумма равнялась 12100 тыс. рублей.

Выше всего праздничный бюджет у жителей Москвы — 18000 рублей. Далее идут Красноярск (17200 рублей), Ростов-на-Дону (16500 рублей), Санкт-Петербург (16000 рублей) и Екатеринбург (15900 рублей).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Количество населенных пунктов: 680

Число опрошенных: 5000 респондентов

Как писали Юга.ру, Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по качеству жизни. Общий топ возглавила Москва, далее идут Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень и Севастополь.