Депутаты Краснодарского края потратят 12,6 млн рублей на свой пиар
Законодательное собрание Краснодарского края завершает тендер на создание видео-рекламы своей работы — для этого потратят 12 666 848 рублей из бюджетных средств
Из описания тендера следует, что пиар-материалы будут опубликованы в формате ток-шоу в 2024 году. Программы должны освещать «деятельность Законодательного собрания Краснодарского края, его комитетов, разработку и принятие краевых (нормативных) правовых актов», а также содержать интервью депутатов и записи заседаний. Подвести итоги тендера должны 12 декабря.
В январе 2023 года ЗСК запретило иноагентам находиться на муниципальной службе:
Речь идет о создании телепрограмм — «Красная, 3», «Право имею» и «Законы, события, комментарии», которые выходят на краевых телеканалах дважды в месяц.
Также в тендере указана стоимость одной минуты заказанных программ — 7 006 рублей. Таким образом, суммарная длительность видео составит чуть больше 30 часов.
Как сообщали Юга.ру, депутаты ЗСК постановили ввести курортный сбор в Новороссийске с января 2024 года.