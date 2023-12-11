Депутаты Краснодарского края потратят 12,6 млн рублей на свой пиар

Законодательное собрание Краснодарского края завершает тендер на создание видео-рекламы своей работы — для этого потратят 12 666 848 рублей из бюджетных средств

Из описания тендера следует, что пиар-материалы будут опубликованы в формате ток-шоу в 2024 году. Программы должны освещать «деятельность Законодательного собрания Краснодарского края, его комитетов, разработку и принятие краевых (нормативных) правовых актов», а также содержать интервью депутатов и записи заседаний. Подвести итоги тендера должны 12 декабря.

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Речь идет о создании телепрограмм — «Красная, 3», «Право имею» и «Законы, события, комментарии», которые выходят на краевых телеканалах дважды в месяц. Также в тендере указана стоимость одной минуты заказанных программ — 7 006 рублей. Таким образом, суммарная длительность видео составит чуть больше 30 часов.