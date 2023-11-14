Краснодарцы продают 5-рублевые купюры за 2-3 тысячи. Показываем, что происходит

Например, в Краснодаре восемь таких банкнот с дизайном 1997 года предлагают купить за 20 тыс. рублей. Получается, переплата составит 19 960 рублей. Выходит, одну купюру номиналом в 5 рублей продают за 2500. Однако такие же бумажные деньги на этом сайте объявлений можно приобрести за более «выгодную» цену — 3 или 6 тыс. рублей. Сколько купюр предлагают продавцы этих объявлений, не уточняется.

На одном из маркетплейсов банкноты в 5 рублей продают пачками по 100 штук. За одну упаковку просят заплатить 979 рублей. Соответственно, покупатель переплатит 479 рублей.



Монетный интернет-магазин предлагает коллекционерам приобрести одну 5-рублевую купюру по цене от 12 (по акции) до 29 рублей. Банкноту в 10 рублей там же можно купить за 39 рублей.



Напомним, что в конце весны 2023 года купюры 5 и 10 рублей снова появились в обороте.



Как писали ранее Юга.ру, 16 октября в России ввели в оборот обновленные купюры 1000 и 5000 рублей. Однако верующих оскорбил храм без креста на первой банкноте. Тогда ЦБ приостановил их выпуск и пообещал доработать дизайн.