Краснодарцы продают 5-рублевые купюры за 2-3 тысячи. Показываем, что происходит

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В России стали собирать и перепродавать купюры номиналом в 5 и 10 рублей. На маркетплейсах их покупают пачками

Юга.ру заметили в сети объявления с продажей купюр 5 и 10 рублей. Россияне стали активно собирать и покупать новые банкноты.

От 5 до 5000 рублей:

Например, в Краснодаре восемь таких банкнот с дизайном 1997 года предлагают купить за 20 тыс. рублей. Получается, переплата составит 19 960 рублей. Выходит, одну купюру номиналом в 5 рублей продают за 2500.

Однако такие же бумажные деньги на этом сайте объявлений можно приобрести за более «выгодную» цену — 3 или 6 тыс. рублей. Сколько купюр предлагают продавцы этих объявлений, не уточняется.

  • © Скриншот популярного сайта объявлений
    © Скриншот популярного сайта объявлений

На одном из маркетплейсов банкноты в 5 рублей продают пачками по 100 штук. За одну упаковку просят заплатить 979 рублей. Соответственно, покупатель переплатит 479 рублей. 

Монетный интернет-магазин предлагает коллекционерам приобрести одну 5-рублевую купюру по цене от 12 (по акции) до 29 рублей. Банкноту в 10 рублей там же можно купить за 39 рублей.

Напомним, что в конце весны 2023 года купюры 5 и 10 рублей снова появились в обороте.

Как писали ранее Юга.ру, 16 октября в России ввели в оборот обновленные купюры 1000 и 5000 рублей. Однако верующих оскорбил храм без креста на первой банкноте. Тогда ЦБ приостановил их выпуск и пообещал доработать дизайн.

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